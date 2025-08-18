الإثنين 2025-08-18 10:56 ص
 

مقتل 20 شخصا على الأقل في حادث بمنشأة في منطقة ريازان الروسية

الوكيل الإخباري-   نقلت وكالة الإعلام الروسية عن خدمة الطوارئ المحلية أن 20 شخصا على الأقل لاقوا حتفهم وأصيب 134 آخرون في حريق شب في منشأة إنتاج في منطقة ريازان.

ولم يتضح بعد من تقارير وسائل الإعلام الروسية سبب الحريق.

 
 
