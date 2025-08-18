مقتل 20 شخصا على الأقل في حادث بمنشأة في منطقة ريازان الروسية

الوكيل الإخباري- نقلت وكالة الإعلام الروسية عن خدمة الطوارئ المحلية أن 20 شخصا على الأقل لاقوا حتفهم وأصيب 134 آخرون في حريق شب في منشأة إنتاج في منطقة ريازان.

