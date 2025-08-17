هل تسبب المشروبات الساخنة السرطان؟

الوكيل الإخباري- مع دخول فصول البرد أو حتى في أوقات الاسترخاء، يفضل كثير من الناس تناول المشروبات الساخنة، سواء كانت قهوة، شاي، أو حتى ماء دافئ. لكن، هناك تحذيرات طبية بدأت تظهر مؤخرًا تربط بين تناول المشروبات شديدة السخونة وخطر الإصابة بسرطان المريء. فهل هذا صحيح؟ وهل كل مشروب ساخن يُعد خطرًا على صحتك؟

✅ الجواب المختصر:

نعم، تناول المشروبات الساخنة جداً – بدرجة حرارة فوق 65 درجة مئوية – قد يزيد من خطر الإصابة بسرطان المريء، بحسب ما تؤكده دراسات علمية معترف بها عالميًا.



🔍 ما هو المريء؟ ولماذا يتأثر بالحرارة؟

المريء هو الأنبوب العضلي الذي ينقل الطعام والسوائل من الفم إلى المعدة. هذه المنطقة حساسة جداً، وأي ضرر متكرر فيها يمكن أن يؤدي إلى التهابات مزمنة وتغيرات في الخلايا، مما قد يرفع خطر التحول السرطاني مع الوقت.



🔬 ماذا تقول الأبحاث العلمية؟

حسب الوكالة الدولية لأبحاث السرطان (IARC)، التابعة لمنظمة الصحة العالمية، فإن شرب مشروبات تزيد حرارتها عن 65°C يُصنّف على أنه عامل محتمل للإصابة بسرطان المريء.

دراسات أجريت على حيوانات بيّنت أن الماء الساخن جداً (70°C) يسرّع نمو الأورام في المريء.

الرشفات الكبيرة من هذه المشروبات يمكن أن تزيد درجة حرارة المريء حتى 12 درجة مئوية، مما يُحدث ضررًا حراريًا متكررًا في البطانة الداخلية للمريء.



☕ هل كل المشروبات الساخنة خطيرة؟

الخطر لا يرتبط بنوع المشروب (قهوة، شاي، ماء...)، بل بدرجة حرارته عند الشرب.

بمعنى آخر: القهوة ليست خطيرة في حد ذاتها، لكن شربها وهي تغلي قد يعرّض المريء لضرر مستمر.



🎯 ما هي درجة الحرارة الآمنة؟

درجة الحرارة المثالية لشرب القهوة أو الشاي هي: حوالي 57.8°C.

لتقليل الخطر، يُنصح بترك المشروب الساخن ليبرد لبضع دقائق بعد تحضيره، خصوصًا إذا تم استخدام ماء مغلي بدرجة حرارة تقارب 100°C.



🚨 هل توجد علاقة مع سرطانات أخرى؟

سرطان المعدة والحلق: لا توجد أدلة كافية تثبت علاقة مباشرة مع المشروبات الساخنة.

سرطان المريء: العلاقة هي الأقوى والأكثر توثيقًا.



🛡️ كيف تحمي نفسك؟

اترك المشروب ليبرد قليلاً قبل شربه.

تجنّب تناول المشروبات الساخنة جداً دفعة واحدة.

استخدم رشفات صغيرة بدلًا من الرشفات الكبيرة.

لا تعتمد على تحمّل فمك للحرارة كمقياس للسلامة؛ فالمريء أكثر حساسية.



✅ خلاصة:

المشروبات الساخنة لذيذة ومريحة، لكن عليك فقط الانتباه لدرجة حرارتها.

اتركها تبرد قليلًا، واسمح لجسمك بالاستمتاع بها دون تعريضه لخطر لا داعي له.