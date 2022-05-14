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السبت، 14-05-2022 01:31 م

فوائد إطعام الطفل بأدوات فضية

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الوكيل الإخباري - نشرت صحيفة تايمز أوف إنديا تقريراً ينصح الأمهات باستخدام أدوات مائدة مصنوعة من الفضة في إطعام الأطفال، حيث أشار التقرير إلى أن استخدام أدوات مائدة مصنوعة من الفضة لإطعام الطفل يفيده بعدة طرق.

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فوائد إطعام الطفل بأدوات مصنوعة من الفضة:


1- تعزيز مناعة الطفل
يشير التقرير إلى أن أدوات المائدة المصنوعة من الفضة تعزز مناعة الجسم، وتحسن عملية الأيض، ما يسهم في حماية جسم الطفل من الإصابة بالأمراض المعدية مثل الأنفلونزا والأمراض الموسمية.


2- تعزيز صحة دماغ الطفل
يدخل عنصر الفضة في تصنيع العديد من الأدوية التي تحسن صحة الدماغ، لذا يعتقد الباحثون أن استخدام أدوات مائدة مصنوعة من الفضة لإطعام الطفل، يسهم في تعزيز صحة دماغه.


3- تنقية السوائل
يُستخدم معدن الفضة في عمليات تنقية المياه والسوائل من الشوائب، لذا ينصح الباحثون بتقديم المياه والسوائل مثل العصائر والشوربات للطفل في أوان مصنوعة من الفضة، ما يسهم في شرب الطفل مياه وسوائل أكثر نقاء.

 

نواعم 

 

 




 

 


 

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