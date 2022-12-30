فوائد البوملي الصحية والجمالية

الوكيل الاخباري - تنمو فاكهة البوملي (Pomelo) في العديد من الدول الشرقية، مثل: الصين، واليابان، وبسبب فوائدها العديدة تعد هذه الشعوب أن البوملي ثروة كبيرة.

اضافة اعلان



فلنتعرف في ما يأتي على فوائد البوملي الصحية، وفوائد البوملي الجمالية، وأضرار البوملي:



فوائد البوملي الصحية

هناك عدة أنواع من البوملي تلك البيضاء أو الحمراء أو الزهرية، وبجميع أنواعها تمتاز بالمعادن والفيتامينات التي تحتويها وتجعل لها فوائد عديدة.

تتمثل فوائد البوملي الصحية في ما يأتي:



يحمي من التهاب المسالك البولية

تناول البوملي من شأنه أن يحمي ويقلل من خطر الإصابة بالتهابات المسالك البولية.



احتواء البوملي على فيتامين ج (Vitamin C) جعله يرفع من مستوى الحموضة في البول مشكلًا بيئة غير مناسبة لنمو البكتيريا، وبالتالي يقلل من خطر إصابتك بالتهاب المسالك البولية.



يعزز صحة القلب

يحتوي البوملي على مستويات عالية من البوتاسيوم الضروري للقلب وصحته، وبالتالي تناوله ينعكس إيجابًا على عضلة القلب، والبوتاسيوم مهم من أجل تنظيم مستويات ضغط الدم والتقليل من مستويات الكوليسترول السيء في الجسم.



الجدير بالذكر أن عصير البوملي يساعد أيضًا في تعزيز صحة القلب والأوعية الدموية، وبالتالي التقليل من خطر الإصابة بالنوبات القلبية والسكتة الدماغية.



يقي من الالتهابات



من فوائد البوملي الصحية أن تناول حصة كاملة منه يوميًا من شأنه أن يمنع الجذور الحرة من مهاجمة الجسم والإصابة بالالتهابات.

فالبوملي قادرة على تحفيز الأجسام المضادة والخلايا المناعية في الجسم من أجل محاربة البكتيريا المختلفة.



يساهم في الوقاية من السرطان

البوملي غني جدًا بالفلافونويد (Fiavonoids) وهي مضادات أكسدة تساعد في خفض خطر الإصابة بسرطان البنكرياس وسرطان الثدي.



أما وجود مستويات عالية من الألياف الغذائية فيها يساهم في خفض خطر الإصابة بسرطان القولون، كما أن تناول البوملي يساعد في منع انتشار الخلايا السرطانية في الجسم.



يمتلك فوائد أخرى

إن فوائد البوملي الصحية لم تنتهي فهناك فوائد أخرى، تتمثل بالآتي:

يساعد تناول البوملي في تعزيز صحة الجهاز المناعي.

تناول البوملي يعمل على محاربة الإصابة بمشكلات الجهاز الهضمي، مثل: الإسهال، أو الإمساك.



يساهم تناول البوملي في تعزيز صحة العظام وحمايتهم من الإصابة بالهشاشة.

يعمل تناول البوملي على خفض الوزن، وذلك لاحتوائها على كمية عالية من الماء والألياف الغذائية.



حماية اللثة من الإصابة بالمشكلات والأمراض المختلفة.



فوائد البوملي الجمالية

لا تقتصر فوائد البوملي على الصحة فقط، بل تتعداها حتى تصل إلى البشرة والشعر، وتمثلت فوائده الجمالية بالآتي:



يعزز صحة البشرة

إن احتواء البوملي على فيتامين أ (Vitamin A)، وفيتامين ج الذي يساهم في تكوين الكولاجين، ويجعل له فوائد عديدة للبشرة، وأهمها الآتي:

يقلل من ظهور التجاعيد.

يعالج مشكلة حب الشباب الشائعة.

يرطب البشرة، ويكسبها نضارة.

يعزز صحة الشعر



يحتوي البوملي على مغذيات ضرورية للشعر، مثل: فيتامين أ، وفيتامين ج، والزنك، وهذه المغذيات تلعب دورًا أساسيًا في الحفاظ على صحة الشعر وتحفيز نموه.

كما أن البوملي يحتوي على مستويات عالية من الماء تساعد في الحفاظ على رطوبة فروة الرأس، وقد تمثلت فوائد البوملي للشعر بالآتي:



يزيد من نمو الشعر.

يعالج القشرة ويحاربها.

يقلل من ضعف الشعر ويزيد من كثافته



أضرار البوملي:



على الرغم من فوائد البوملي المتعددة إلا أن هناك بعض الأضرار التي تظهر على فئات محددة، ومن أضرار البوملي الآتي:



يسبب الحساسية لبعض الأشخاص، وتظهر بشكل احمرار أو حكة أو تقيؤ.

يتفاعل مع بعض الأدوية، مثل: أدوية خفض الكوليسترول، لذلك يجب استشارة الطبيب عند الرغبة بتناول البوملي من قبل الأشخاص الذين يتعالجون بالأدوية.

ويب طيب