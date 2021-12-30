الوكيل الإخباري - أصبح البيكنج باودر من المكونات التي لم يعد استخدامها يقتصر على خَبز الكحك وحسب بل انتشر استخدامها في الكثير من المجالات المختلفة كذلك لعل أشهرها هو العلاجات المنزلية، وأصبح الكثير من الأشخاص يستخدمون البيكنج باودر في تنظيف الأسنان، لذا في هذا المقال سنتناول فوائد البيكنج باودر للأسنان التي ستشجعك على استخدامه.

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الآن الكثير من منتجات العناية بالأسنان يدخل في صناعتها البيكنج باودر لما لها من فوائد كما أن فوائدها لا تقتصر على الأسنان وحسب بل أيضاً يمكن استخدامها كغسول للفم وعلاج التقرحات في اللثة وتبييض الأسنان.



طريقة الاستخدام

لاستخدام البيكنج باودر للأسنان فإنه يمكن إضافة القليل إلى معجون الأسنان وغسل الأسنان لدقيقة على الأقل، يساعد البيكنج باودر على إزالة طبقة البلاك المتراكمة على الأسنان مما يؤدي إلى تبييض الأسنان وذلك لأن تكسر الجزيئات الصغيرة التي تُشكل هذه الطبقة.

كما أن البيكنج باودر يستخدم كغسول للفم الذي يعتبر عاملاً مهماً للحفاظ على نظافة الفم، ويتم عمل هذا الغسول عن طريق إضافة 1/2 ملعقة صغيرة من البيكنج باودر إلى نصف كوب من الماء ثم المضمضة مع تجنب البلع، ويعمل هذا الغسول على إزالة البكتيريا والميكروبات من الفم ويحافظ على نظافة اللثة واللسان.

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