فوائد الكاكا للبشرة

الوكيل الإخباري - تعتبر الكاكا أحد أنواع الفواكه التي تحتوي على الكثير من الفوائد الصحية للجسم بما في ذلك صحة القلب، العيون، السرطان، السكري، وغيرها مما يحفز تناولها بشكل منتظم.





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تتضمن العناصر الغذائية الموجودة في الكاكا بعض الفوائد الصحية للبشرة بشكل خاص حيث تتضح في:

1 - الحماية من التجاعيد

تساعد مضادات الأكسدة الموجودة في الكاكا على منع تلف الخلايا أو إبطائه من خلال مقاومة الإجهاد التأكسدي، وهي عملية تسببها جزيئات غير مستقرة تسمى الجذور الحرة، وبالتالي التخلص من التجاعيد بشكل نهائي.



2 - منع الإصابة بسرطان البشرة

تحتوي الكاكا على كمية كبيرة من فيتامين هـ الذي يحمي الجلد من زيادة فرص الإصابة بالسرطانات على عكس باقي الفواكه، لذلك ينصح بتناول الكاكا في جميع أشكالها وخلطها الدائم بالأطعمة.



3 - تقليل تصبغات الجلد

يمكن أن يساعد فيتامين ج وبعض المعادن الموجودة في الكاكا على تقليل تصبغات البشرة حتى وإن تم التعرض لأشعة الشمس حيث يعمل تناول الكاكا قبل التعرض للشمس في تكوين طبقة عازلة على البشرة، مما يمنع عدم امتصاص الجلد للأشعة فوق البنفسجية الضارة.



4 - نضارة البشرة

يحفز فيتامين أ قدرة البشرة على زيادة تكوين الكولاجين، سرعة التئام الجروح، وبالتالي نضارة البشرة لفترة طويلة وخلوها من أي شوائب أو إصابات خاصة إذا تم تناول الكاكا على هيئة عصير دون إضافة أي سكر.



5 - التخلص من الهالات السوداء

تحتوي الكاكا على كمية جيدة من فيتامين سي الذي يعمل على زيادة مناعة الجسم وتقليل الانيميا، وبالتالي تقليل الهالات السوداء، كما يمكن تقطيع الكاكا شرائح ووضعها تحت العين لمدة لا تقل عن 5 دقائق، مما يحسن من الصحة العامة أسفل العين.

المصدر - الكونسلتو