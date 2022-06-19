فوائد بيكربونات الصوديوم للجسم

الوكيل الإخباري - بيكربونات الصوديوم مادة كيميائية أحدثت موجة عارمة من الجدل حول فاعليتها في تحقيق نتائج جمالية حقيقية، وذلك لتركيبتها الكيميائية القاسية، إلا أن الاستخدام الصحيح لها قد جاء بالإثبات لإمكانية إضافتها إلى المكونات الطبيعية للعناية بالجمال.

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بيكربونات الصوديوم للجسم:



توجهت السيدات إلى استخدام بيكربونات الصوديوم للبشرة والشعر، أما الآن فقد حان الوقت للاطلاع على فوائدها للجسم بالتفصيل:



- علاج اضطرابات الجهاز الهضمي، إذ تعتبر حلاً ناجحاً لحموضة المعدة وعسر الهضم، إلا أن ذلك حل مؤقت.



- غسول للفم، إن المضمضة بيكربونات الصوديوم للأسنان من الطرق الفعالة في تنظيف الأسنان تماماً، كما تبدد رائحة الفم الكريهة نظراً لدورها في القضاء على البكتيريا المسببة لذلك.



- تبييض الأسنان، من المواد الكيميائية الفعالة في تبييض الأسنان وإزالة الإصفرار الناتج عن فرط استهلاك المنبهات والكافيين، كما أنها تزيل البلاك والجير المتكدس في الأجزاء الخلفية للأسنان.



- مزيل طبيعي للعرق، يمكن استغلال صودا الخبز في تحضير مزيل عرق طبيعي؛ فإنها قادرة على القضاء على البكتيريا المسببة لرائحة العرق المزعجة.



- علاج تقرحات الفم، من الممكن غسل الفم والشفاه بواسطة بيكربونات الصوديوم لتهدئة الألم الناتج عن التقرحات، كما يسرع الشفاء.



- إمداد العضلات بالقوة والصلابة خلال التمرين، وذلك لفاعليتها في تحفيز العضلات على تحمل المزيد من التمرين لأطول فترة ممكنة من خلال منح الجسم طابعاً حمضياً؛ ما يؤخر الشعور بالتعب.



- تهدئة الاحمرار والحكة الناتجة عن حرق الجلد بأشعة الشمس المباشرة.

- علاج فعال وسريع للسعات الحشرات.

خلطات بيكربونات الصوديوم للجسم:

تخفيف ألم الحروق

عند إذابة أربع ملاعق كبيرة من بيكربونات الصوديوم في لتر ماء يتوفر لديك محلولاً فعالاً في تهدئة الألم الناتج عن الحروق، على أن تغمس قطعة قماش قطنية في المحلول ثم تطبق على المنطقة المصابة.

تقشير البشرة



شاع استخدام بيكربونات الصوديوم على البشرة منذ القدم، وقد ثبتت فاعليتها في تقشير البشرة بكل لطف، لكن ينصح بشطف الوجه أولاً بالماء ثم تحضير عجينة مكونة من 3:1 من صودا الخبز والماء، ثم تدليك البشرة دائرياً مع الشطف بماء وفير.

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