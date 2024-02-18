فوائد تمرين الضغط المتعددة.. تعرف عليها

الوكيل الإخباري - يعتاد الكثير من الأشخاص على ممارسة تمرين الضغط باعتباره أحد الوسائل التي تساعد في السيطرة على وزن الجسم، وهناك الكثير من الفوائد التي يقدمها هذا النوع من التمارين للجسم بخلاف فقدان الوزن.



فوائد تمرين الضغط

يُعتبر تمرين الضغط من أفضل التمارين التي يمكن ممارستها لتحسين اللياقة البدنية والصحة العامة، وتتضح فوائده في:

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1- تقوية عضلات الجسم العلوي

يُساعد ممارسة تمرين الضغط بانتظام على تقوية عضلات الصدر، الكتفين، الذراعين، الظهر، والبطن، كما يمكن استهداف عضلات معينة بالجسم، وذلك عن طريق تغيير وضعية اليدين.



2- تحسين صحة القلب

يمكن اعتبار تمارين الضغط من ضمن تمارين القلب، وذلك لأن ممارسة هذا النوع من التمارين يساعد في زيادة معدل ضربات القلب، ومن ثم يساهم ذلك في تحسين صحة القلب والرئتين بشكل كبير.



3- حرق السعرات الحرارية

قد يُساعد تمرين الضغط على حرق كميات كبيرة من السعرات الحرارية، وبالتالي يساعد ذلك على إنقاص الوزن أو الحفاظ على وزن صحي خالي من الدهون غير الصحية.



4- زيادة كثافة العظام

عادًة ما يساعد ممارسة تمرين الضغط بانتظام على زيادة كثافة العظام، وبالتالي يساهم ذلك بشكل كبير في تقليل خطر الإصابة بهشاشة العظام خاصًة في حالة زيادة استجابة الجسم للإصابة.



5- تحسين المزاج

أكدت نتائج بعض الدراسات، أن ممارسة تمرين الضغط تساعد في تحسين الحالة المزاجية وتقليل التوتر بشكل كبير، مما يتطلب إجراء هذا التمرين في حالة وجود أي أعراض مزعجة تؤثر على الحالة النفسية بشكل عام.

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