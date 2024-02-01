ما هي التمارين الرياضية الفعالة في خفض ضغط الدم؟

الوكيل الإخباري - وجدت دراسة حديثة أن "القرفصاء الحائطي" أو "الجلوس على الحائط" مفيد لصحة القلب والأوعية الدموية، إذ يسهم في تقليل ضغط الدم بشكل كبير وأكثر فعالية من التمارين الأخرى، مثل الأنشطة الهوائية أو رفع الأثقال أو التمارين عالية الكثافة.



و"الجلوس على الحائط" تمرين بسيط يمكن القيام به في أي مكان تقريباً دون مساعدة أو استخدام معدات، وذلك من خلال الاستناد على الحائط مع اتخاذ الجسم لوضعية الجلوس.

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وتشير الدراسة التي نشرتها المجلة البريطانية للطب الرياضي إلى أن 8 دقائق من هذا النوع من التمارين، 3 مرات في الأسبوع، يمكن أن تؤدي إلى انخفاض كبير في ضغط الدم.



واستعرضت الدراسة 270 تجربة عشوائية شملت 15827 مشاركاً، ونظر الباحثون في تأثيرات ضغط الدم لثلاثة تمارين التقلصات متساوية القياس: الضغط على مقياس قوة قبضة اليد، وتمديد الساق مقابل مقاومة ثابتة، والجلوس مع الظهر مسطحاً على الحائط.



ووجد الباحثون أن "القرفصاء الحائطي" كان التمرين الأكثر فعالية لخفض ضغط الدم الانقباضي والانبساطي.



وتمارين التقلصات متساوية القياس تعني العمل في وضع ثابت، ولا يضطرك للحركة، وكل ما عليك فعله هو الثبات.



ويستغرق وضع "القرفصاء الحائطي" لمدة دقيقتين والراحة لمدة دقيقتين لأربع مرات، 14 دقيقة فقط، بما في ذلك فترات الراحة، مما يجعل هذا التمرين أسهل بكثير من التمارين الأسبوعية معتدلة الشدة.





ويستهدف تمرين "القرفصاء الحائطي" بشكل أساسي العضلة رباعية الرؤوس الموجودة في مقدمة الفخذين العلويين، بالإضافة إلى تنشيط عضلات الساق، وكذلك عضلات القلب والأرداف.

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