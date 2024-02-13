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الثلاثاء، 13-02-2024 11:23 ص

فوائد صحية ذهبية للأطعمة الحمراء.. تعرفوا عليها!

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الوكيل الإخباري - يتم الاحتفال باللون الأحمر عالميًا باعتباره لون الحب والعاطفة، كما أنه مرتبط بالقلب. ومع اقتراب الاحتفال بيوم الحب Valentine's Day، يصبح اللون الأحمر هو اللون المهيمن على الملابس والزهور والديكور. إلا أنه يجب تضمين الأطعمة ذات اللون الأحمر أيضا في النظام الغذائي نظرا لفوائده الصحية المتعددة.

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1- صحة القلب
تحتوي الأطعمة الحمراء، وخاصة الطماطم، على مادة الليكوبين المعروفة بخصائصها الوقائية للقلب. ويساعد اللايكوبين على خفض ضغط الدم وتقليل خطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية.

 

2- الوقاية من السرطان
يقول دكتور باتيل إن مضادات الأكسدة الموجودة في الأطعمة الحمراء تحارب الجذور الحرة. من المحتمل أن تقلل من خطر الإصابة ببعض أنواع السرطان، بما يشمل سرطان الثدي والبروستاتا.

3- تحسين الرؤية
إن الفواكه الحمراء مثل الفراولة والبطيخ غنية بفيتامين C ومضادات الأكسدة. أنها تعزز صحة العين وتقلل من خطر الضمور البقعي المرتبط بالتقدم في العمر.

4- تعزيز المناعة الطبيعية
يسهم فيتامين C في الأطعمة الحمراء بتعزيز جهاز المناعة، الذي يساعد الجسم على مكافحة الالتهابات وكذلك الأمراض.


5- بشرة صحية
تساهم مضادات الأكسدة الموجودة في الأطعمة الحمراء أيضًا بتحسين صحة الجلد. إنها تكافح علامات الشيخوخة من خلال المحافظة على بشرة متألقة.

 

لبنان 24

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