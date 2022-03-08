فوائد حبوب زهرة الربيع على صحة المرأة

الوكيل الإخباري - تنمو زهرة الربيع في دول أوروبا وأمريكا الشمالية، وهي أزهار غنية بالحمض الدهني جاما لينولينيك الذي استخدمه الأمريكيون لعلاج العديد من المشاكل الصحية، ويتم استهلاكها على شكل كبسولات عن طريق الفم.

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ويتناول الناس المكملات الغذائية لزيت زهرة الربيع لعلاج الأكزيما والتهاب المفاصل الروماتيزمي وغيرها من الحالات حسب وصفة الطبيب المختص.





تحتوي حبوب زهرة الربيع أيضاً على الفيتامينات والمعادن الضرورية للجسم، ومن فوائدها:



1 - تخفيف آلام الأعصاب: يُصاب مرضى السكري عادة باعتلال الأعصاب المحيطية، أحد الآثار الجانبية الشائعة لهذا الداء إضافة لحالات صحية أخرى. ويمكن لحبوب زهرة الربيع المساعدة في تخفيف الآلام والأعراض المرتبطة بهذه الحالة، مثل الحساسية للسخونة والبرودة، والخدر والتنميل، والضعف.

2 - تقوية الجهاز الدوراني: بفضل مساعدتها في تقليل نسبة الكوليسترول والدهون الضارة بالجسم، تساعد حبوب زهرة الربيعة على تقوية القلب والأوعية الدموية والشرايين. كما تحمي القلب من الجلطات والنوبات القلبية وتصلب الشرايين وغيرها من الأمراض التي قد تواجه الجهاز الدوراني.

3 - تعزيز صحة البشرة: يساعدك تناول حبوب زهرة الربيع في التخلص من حب الشباب والبثور التي تظهر على الوجه والجسم، كونها تُقلل من التهاب البشرة وتعزز احتفاظها بالرطوبة. كما تعمل على الوقاية من الأمراض الجلدية، مثل الأكزيما والصدفية وتساعد أيضًا على تأخير علامات التقدم بالسن، كالتجاعيد.

4 - علاج هشاشة العظام: يتكون زيت زهرة الربيع من الدهون غير المشبعة بشكل شبه تام، وهي دهون تسهم بخفض خطر الإصابة بهشاشة العظام من خلال تقليل فقدان معادن العظام وزيادة كثافتها.

5 - علاج التهاب المفصل الروماتويدي: وهو من نوع التهاب المفاصل المناعي الذاتي الذي يؤثر بشكل أساسي على المفاصل. وووجدت بعض الدراسات أن حمض جاما لينولينيك يمكن أن يساعد في تخفيف الألم لدى الأشخاص المصابين بالتهاب المفاصل الروماتويدي الخفيف إلى المتوسط وتحسين الأداء الوظيفي لديهم.

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