فوائد سحرية لتناول بذور الشيا.. هذا ما تفعله بجسم الإنسان

الوكيل الاخباري - يصف الكثير من الباحثين والخبراء بذور الشيا بأنها من الأعشاب الطبيعية السحرية، التي تحمل قدرا هائلا من الفوائد الصحية لجسم الإنسان.

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* استخدامات بذور الشيا:

توجد استخدامات عديدة لبذور الشيا، لكن أبرزها جاء على النحو التالي:

1. نسيج هلامي: تكون طبقة من الصمغ، التي تعطيها نسيجا هلاميا مميزا يدخل في صناعة عدد كبير من الأطعمة والمشروبات.



2. داخل الطعام: تدخل في مختلف أنواع الأطعمة الأخرى ويمكن تناولها بأكثر من طريقة والاستفادة من فوائدها الصحية المميزة، مثل أن توضع داخل الزبادي أو حبوب الإفطار والتورتيلا والخبز.



3. تناولها مباشرة: يمكن بعد نقعها في الماء إما تناولها مباشرة أو مزجها في أي نوع عصير محبب لك.



4. زيت بذور الشيا: يستخدم زيت بذور الشيا منذ العصور القديمة في علاج عدد هائل من الأمراض، ولكن أحدث الدراسات اكتشفت فعاليته المذهلة في ضبط اضطراب ضربات القلب، وتقليل خطر الإصابة بما يطلق عليه اضطراب النظم القلبي، خاصة وأنه يحتوي على عدد من مضادات الأكسدة مثل فيتامين ه، والستيرول النباتي والكاروتينات المثالية لتحسين صحة القلب.



* المحتوى الغذائي داخل بذور الشيا:

أورد موقع "ميديكال نيوز توداي" الطبي المتخصص المحتوى الغذائي المميز الموجود داخل 100 غرام من بذور الشيا، الذي جاء على النحو التالي:

6% ماء

42% كربوهيدرات

16% بروتين

31% دهون

20% مما يحتاجه الإنسان يوميا من فيتامينات بي

54% من احتياجات الإنسان يوميا من الثيامين

59% مما يحتاج الإنسان يوميا من النياسين

14% من الاحتياجات اليومية من الريبوفلافين

12% من الاحتياجات اليومية من حمض الفوليك

63% من الاحتياجات اليومية من الكالسيوم

62% من الاحتياجات اليومية من الحديد

91% من الاحتياجات اليومية من المغنسيوم

136% من الاحتياجات اليومية من المنغنيز

123% من الاحتياجات اليومية من الفسفور

9% من الاحتياجات اليومية من البوتاسيوم

46% من الاحتياجات اليومية من الزنك

مصدر للدهون غير المشبعة بنسبة 26% من الاحتياجات اليومية حمض اللينوليك

56% من الاحتياجات اليومية من حمض اللينولينيك

ملعقتان يمكنهما تحقيق النسبة الكاملة التي يحتاجها الإنسان من الألياف القابلة للذوبان.

* أهم فوائد بذور الشيا على صحة الانسان:

1. مصدر رئيسي للعناصر الغذائية.

2. تساعد على إنقاص الوزن.

3. الوقاية من الإصابة بالسكري.

4. مصدر للطاقة للرياضيين.

5. مثالية لمرضى ضغط الدم.

6. علاج للمصابين بـ"متلازمة الأيض".

7. تمنع هشاشة العظام.

8. تحسين الإدراك ورفع المناعة.

9. تحسين صحة القلب.



* أضرار بذور الشيا:

كما أنه لكل شيء فوائد، فإن الإكثار منها أو تناولها بطريقة خاطئة يمكن أن يتسبب في أضرار بالغة للإنسان، وجاءت أبرز أضرار بذور الشيا على النحو التالي:

1. حساسية:

ينصح الأطباء كل من يعاني من حساسية بذور الشيا أو كافة الحبوب المشابهة لها مثل بذور السمسم أو الخردل، بالتوقف عن تناولها فورا.



2. سيولة الدم:

يوجه دوما أطباء القلب كافة المرضى الذين يتناولوا أدوية لضغط الدم أو لسيولة الدم، بالتوقف عن تناول بذور الشيا، بسبب تأثيراته المباشرة على سيولة الدم، ولذلك ينبغي أن يتم ضبط تناولها ضمن نظام غذائي منضبط يحدده الطبيب بنفسه.



3. سرطان البروستاتا:

تحتوي بذور الشيا على حمض ألفا اللينولينيك، وكشفت بعد الدراسات أن استهلاك كميات كبيرة جدا من ذلك الحمض يمكن أن تزيد خطر الإصابة بسرطان البروستاتا، لذلك يجب أن تكون الكمية التي يتناولها الذكور بشكل خاص معتدلة من بذور الشيا.



4. الأطفال:

يوجه أطباء الأطفال دوما، بعدم تناول الأطفال الأصغر سنا بذور الشيا بصورة مباشرة من دون أن تدخل في أي وجبات أخرى، لأنهم قد يواجهون مشكلة في البلع قد تصل إلى حد الاختناق.



سبوتنيك