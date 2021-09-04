الوكيل الإخباري - الماء من أساسيات الحياة التي لا يمكن لها أن تستمر دونه، وهو يلعب دورا أساسيا في جسم الإنسان الذي لا يستطيع القيام بوظائفه أو الاستمرار في الحياة دونه. ويفضل الكثير من الناس شرب الماء البارد، أو مثلجا خصووصا في الصيف، فهو يروي ظمأهم.

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شرب ماء دافي على الريق أو في أي وقت خلال اليوم، يجب أن يراعي درجة حرارة الماء الحار أو الساخن أو الدافئ التي نقصدها، وهي تتراوح بين 48.8 درجة مئوية (120 درجة فهرنهايت) و60 درجة مئوية (140 درجة فهرنهايت).



ولا ينبغي أن تصل سخونة الماء للدرجة التي يمكنها أن تؤدي إلى حرق براعم التذوق (درجة حرارة 71 درجة مئوية أو ما تعادل 160 درجة فهرنهايت أو أكثر).

* فوائد شرب ماء دافيء على الريق أو خلال اليوم:

1. شرب ماء دافيء يخفف احتقان الأنف

من فوائد شرب المياه الساخنة على الريق أو بضع مرات خلال اليوم، أن الماء الساخن يكون مصحوبا ببعض البخار، وربما يساعد الشهيق العميق من هذا البخار أثناء حمل كوب الماء في تخفيف الجيوب الأنفية المسدودة وحتى التخفيف من الصداع الناتج عنها. ويمكن أن يساعد شرب الماء الساخن في تدفئة وتلطيف الأغشية المخاطية المبطنة للفم وتهدئة التهاب الحلق وتهيج الأغشية المخاطية.



2. شرب ماء دافئ يساعد على الهضم

مع تحرك الماء من خلال المعدة والأمعاء، تكون أجهزة الهضم رطبة بشكل أفضل وقادرة على التخلص من الفضلات، وربما تخفيف النفخة وسوء الهضم.



3. يهدئ الجهاز العصبي المركزي

شرب الماء الساخن يمكن أن يهدئ جهازك العصبي المركزي، لأن جهازك العصبي سيحصل على ردود فعل صحية من جسمك، آلام وأوجاع أقل.

4. يساعد على تخفيف الإمساك

يساعد شرب الماء الساخن بانتظام على بقاء أمعائك تعمل بصورة منتظمة.



5. الحفاظ على رطوبة الجسم

لا يختلف الماء الساخن عن الماء البارد عندما يتعلق الأمر بالحفاظ على رطوبتك. ومن التوصيات الشائعة أنه ينبغي على الشخص البالغ شرب ثمانية أقداح 8 اكواب (حوالي 2 لتر أو نصف جالون) من الماء يوميا، لذا، حاول أن يبدأ يومك بشرب ماء حار على الريق ولو كوبا واحدا وتنهي يومك مع كوب آخر، وسوف تحصل على فوائد كبيرة جدا.



6. يساعد في فقدان الوزن

شرب ماء حار أو دافئ يوقظ نظام التحكم في درجة الحرارة في جسمك، فعندما يدخل الماء الساخن إلى الجسم، فإن الجسم يقوم بخفض درجة حرارتك الداخلية، وينشط عملية الأيض. وتساعد المياه الساخنة أيضًا الأمعاء على التقلص لإزالة المخلفات التي تنفخ جسدك.

7. فوائد الماء الساخن للقلب والدورة الدموية

شرب الماء الساخن ربما يساعد الدورة الدموية -الشرايين والأوردة- على التوسع وحمل الدم بشكل أكثر فعالية في جميع أنحاء جسمك، كما أن تدفق الدم يؤثر إيجابيا على وظائف جسمك.



8. يمكن أن يقلل من مستوى التوتر

بما أن شرب الماء الساخن يساعد على تحسين وظائف الجهاز العصبي المركزي ، فقد ينتهي الأمر بك إلى الشعور بمزيد من الراحة، وإذا أضفت بعض الحليب الدافئ إلى المزيج، قد تجد أنك تشعر بهدوء أكبر من شرب الماء الساخن لوحده.



9. طرد السموم

عندما تشرب الماء الساخن، أو عندما تأخذ حمام دافئ، فهذا ينشط نظام الغدد الصماء في الجسم وتبدأ في التعرق، وبينما قد يكون التعرق أمرا مزعجا لك وغير مريح، إلا أنه جزء أساسي من التخلص من السموم والمهيجات التي تتعرض لها في بيئتك.

10. تخفيف أعراض أمراض معينة

مثل مرضى تعذر ارتخاء المريء Achalasia هي حالة يعاني خلالها المرء من صعوبة في مرور الطعام إلى المعدة.

كذلك، يعاني الأشخاص المصابون بالتهاب المريء من مشكلة في البلع، كما يشعرون أحيانًا بأن الأطعمة تتعثر (عسر البلع) في المريء بدلاً من الانتقال إلى المعدة.

وقد يكون شرب الماء الدافئ مفيدا جدا خصوصا مع الوجبات الدسمة أو تناول اللحوم.

المصدر - صحتك