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الخميس، 12-05-2022 02:37 م

فوائد صحية منوعة لقشر القهوة

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الوكيل الإخباري - القهوة تتصدر قائمة أهم المشروبات التي لا تتخلى عنها جميع المجتمعات. رغم اختلاف أنواعها وأجناسها، فهي تعتبر من المشروبات التي تحتوي على نسبة عالية من الكافيين مما يجعلها مرغوبة كثيراً لمن يريد التغلب على النوم والحصول على جرعة من النشاط والحيوية في الصباح الباكر.

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ولا تقتصر فائدة القهوة على ذلك فقط، بل تساعد على محاربة العديد من الأمراض أهمها السرطان مثل سرطان الدماغ، الجلد، الثدي، الأمعاء والمريء، كما أنها تحمي من الإصابة بداء السكري والخرف.

 

فوائد صحية منوّعة لقشر القهوة:

- يعمل بمثابة مهدّئ للجهاز العصبي، وهو مفيد كثيراً للنساء دائمات التوتر.
- ينقّي الدم من السموم الضارّة الموجودة به، كما أنه يخلّص الدم من الجراثيم والبكتيريا الموجودة به.
- يعمل بمثابة مسكِّن للآلام العامة التي تصيب الجسم وأهمها ألم الرأس الشديد والصداع الحادّ.
- يحمي من الإصابة بأمراض القلب والشرايين، إذ إنه يعمل على تقوية عضلة القلب، ويمنع انسداد الشرايين من خلال منع تراكم الدهون فيها. بالإضافة إلى أنه يُنشّط الدورة الدموية في الجسم مما يزيد من سرعة جريان الدم في الأوعية الدموية.

 

سيدتي

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