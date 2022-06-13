فوائد صحية منوعة للفاصولياء الحمراء

الوكيل الإخباري - تُصنَّف الفاصولياء الحمراء على أنها نوع من البقوليات، مثل البازلاء والفول السوداني والعدس. هذه الحبوب متوافرة جافة أو معلَّبة أو مجمَّدة. تختلف من الناحية الغذائية عن الفاصولياء الخضراء؛ لأنها تحتوي على أحماض أمينية.

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تساعد الفاصولياء الحمراء على تحسين صحة القلب وجهاز الدوران؛ من خلال خفض مستويات ضغط الدم، وتقليل فرص الإصابة بالنوبات والجلطات القلبية ومرض القلب المحيطي، وتحسين الدورة الدموية وتقوية تدفُّقها في مختلف أجزاء الجسم؛ لذلك يُنصح بتناول الفاصولياء الحمراء للنساء الأكثر عرضة لمرض القلب، ومنهن مريضات ضغط الدم.

يساعد تناول الفاصولياء الحمراء بانتظام على طرد السموم والفضلات من الكبد وتنظيف الجسم بشكل طبيعي.

أحد أكثر فوائد الفاصولياء الحمراء أهمية هو قدرتها الفعَّالة على تحسين عمليات الهضم في الجسم بشكل كبير؛ إذ إنَّ محتواها من الألياف يساعد على تحفيز القناة الهاضمة لإنتاج عصارات هاضمة، وإنزيمات تعمل على تحسين الهضم، وحركة الطعام في الجهاز الهضمي. كما أن الاستهلاك المنتظم لهذا النوع من البقوليات يساعد على التخلُّص من الإمساك وقرحة المعدة.

يساعد تناول كوب أو نصف كوب يومياً من الفاصولياء الحمراء؛ المرأة الحامل على تقليل فرص إصابة الجنين بالتشوُّهات، خاصةً مع محتوى هذه البقوليات العالي من حمض الفوليك الذي تحتاجه.

تحتوي الفاصولياء الحمراء على مستويات عالية من المعادن والفيتامينات المختلفة؛ ما يجعلها مهمة بشكل خاص لتدعيم العظام وتقويتها والحفاظ على كثافتها. كل هذا يجعل من تناولها روتيناً غذائياً مهماً للحماية من هشاشة العظام وللحفاظ على العظام قوية مع التقدُّم في العمر.

تحتوي الفاصولياء الحمراء على نسب عالية من مضادات الأكسدة والألياف الغذائية التي تجعل لها دوراً فعَّالاً في مقاومة السرطانات والشوارد الحرَّة التي تسبِّبها.

تُعتبر الفاصولياء الحمراء من المصادر الممتازة للبروتينات النباتية؛ لذا فإنَّ تناولها بانتظام مع ممارسة التمارين الرياضية يساعد على نمو العضلات وتقويتها بشكل كبير.



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