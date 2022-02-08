الثلاثاء 08-02-2022
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الثلاثاء، 08-02-2022 04:16 م

فوائد للتوت الأزرق ستجعلكم تتناولونه يومياً

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الوكيل الإخباري - التوت الأزرق من الفواكه الغنية بالعناصر الغذائية المفيدة، وخصوصاً الفيتامينات. ذلك أنه يحتوي على الفيتامينات "C" و "K" و"E" و"A"، إضافة إلى السكر والبكتين والأحماض العضوية. كما أنه يحتوي على الألياف وغني بالمعادن مثل المنغنيز الذي يعزّز من عملية امتصاص النشويات والبروتين.

وبحسب تقرير نشره موقع "بولد سكاي" المعني بالصحة، فإن التوت الأزرق يحتوي أيضاً على مضادات الأكسدة، مما يساعد في حماية خلايا الجسم ويقاوم علامات التقدّم في العمر. كما أنه من الفواكه التي تخفّف من الالتهابات في الجسم، ويحافظ على المستوى المعتدل للكوليسترول ويحمي القلب. وفي حال وجود مشاكل معوية تسبّب الإسهال أو الإمساك فإن تناول أوراق التوت الأزرق تقي من ذلك.

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ويمكن أن يقلّل التوت الأزرق المجفّف من التهابات المثانة، وقد أثبتت بعض الدراسات أنه يقي من سرطان المبيض. علماً أن المستخلصات المستخرَجة من التوت الأزرق تدخل في صناعة بعض الأدوية التي تعالج ضعف النظر والمشاكل المتصلة بالرؤية بشكل عام.

 

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