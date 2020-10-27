الثلاثاء 27-10-2020
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الثلاثاء، 27-10-2020 02:50 م

فوائد مذهلة لشرب القهوة يوميا

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الوكيل الاخباري - كشفت دراسة حديثة عن فوائد طبية هامة لتناول القهوة يوميا، الأمر الذي يعني أن فوائد المشروب الشهير عالميا لا تتوقف عند تنشيط الانتباه.

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وأثبتت الدراسة أن شرب القهوة يساعد على كبح نمو سرطان القولون في جسم الإنسان، وتوصل الباحثون المشاركون في الدراسة إلى أن المواظبة على شرب القهوة يساعد الجسم ويطيل أمد حياة المريض، الأمر الذي يضاف إلى عدد كبير من المنافع.

 

وقال طبيب متخصص إن القهوة تقدم هذه الفوائد وذلك لأنها غنية بمضادات الأكسدة بالإضافة إلى عناصر أخرى، كما أوضح أن تناول القهوة يساعد في الحد من انتشار السرطان، وقد يحمي من أمراض أخرى.


سبوتنيك

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