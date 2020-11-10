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الثلاثاء، 10-11-2020 01:48 م

فوائد مذهلة لـ دبس الرمان .. تعرف عليها

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الوكيل الإخباري _ يعد دبس الرمان من الأطعمة المفيدة لجسم الإنسان نظرا لاحتوائه على العديد من مضادات الاكسدة والفيتامينات، كما يتم استخدمه لعلاج العديد من المشاكل الصحية ، تعرف على ابرز فوائد دبس الرمان :

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- يعمل على تقليل خطر الإصابة بالالتهابات الجلدية، ومنع التأكسد الإجهادي الذي يسبّب الشيخوخة المبكرة والتجاعيد.


- يحتوي على العديد من الفيتامينات والمعادن والعناصر الطبيعية التي تساهم في تعزيز صحة الشعر بشكل كبير.


- يساعد دبس الرمان على تحسين عمليات الهضم.


- يقلل من خطر الإصابة بالسرطان.


- يعمل على زيادة كفاءة وعمل الجهاز المناعي في الجسم.


- قادر على خفض نسبة الكولسترول الضارّ في الدم.

 

- يحمي من خطر الإصابة بالعديد من الأمراض القلبية.

 

 

المصدر : سيدتي 

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