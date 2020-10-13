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الثلاثاء، 13-10-2020 11:59 ص

فوائد مذهلة للفلفل الأخضر .. تعرف عليها

فوائد_الفلفل_الأخضر


الوكيل الإخباري _ يعد الفلفل الأخضر من الخضراوات التي يفضل الكثير من الاشخاص تناولها مع أطباقهم ، وذلك نظرا لما يحتويه من عناصر غذائية وفوائد للجسم ، وابرز هذه الفوائد : 

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يعزز الفلفل الأخضر صحة الجسم، وتساعده على التعافي من بعض الأمراض.

 

يساهم الفلفل الأخضر في علاج بعض أنواع العدوى البكتيرية، مثل القدم الرياضي، وذلك لأن مكوناته تحتوي على مضادة للبكتيريا والفطريات.

يساهم الفلفل في تخفيف الألم والتورم المرتبط باضطرابات العظام الشديدة مثل هشاشة العظام والتهاب المفاصل الروماتويدي .

كما يساهم في علاج مرضى الربو نظرا لكونه غنيا بالمغذيات النباتية، التي لها القدرة على الاسترخاء في مجرى التنفس وتقليل اللهاث.


ويعمل  الفلفل الحار على  تقليل مخاطر الإصابة بسرطان القولون، وذلك من خلال مضادات الأكسدة والفيتامينات (أ ، ب 9 ، ج).

بالاضافة الى انه يساهم في الحد من مخاطر أمراض القلب والأوعية الدموية بشكل كبير، والسبب هو أنه يحتوي على الكثير من الفيتامينات وعلى رأسها فيتامين سي.

المصدر : الامارات نيوز

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