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الإثنين، 12-10-2020 12:27 م

4 أسباب ستدفعك لتناول الباذنجان بشكل أكبر

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الوكيل الإخباري _ يعد الباذنجان من الخضراوات التي تحتوي على العديد من الفوائد الصحية ، ابرزها  :

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يقلل من مستويات الكوليسترول
يساعد الباذنجان على خفض الكوليسترول الضار، كما يحتوي على خصائص مضادة للفيروسات والسرطان والميكروبات.

 

يعزز صحة الدماغ
يعد التناول المنتظم للباذنجان يساهم في تقليل التدهور العقلي لدى كبار السن. وتوصل العلماء أنه لدى الأشخاص الذين يتناولون الباذنجان كل أسبوع كمية أكبر من المادة الرمادية في مراكز الدماغ التي تتحكم في الذاكرة والعاطفة.

محاربة السرطان
يعد البوليفينول الموجود في الباذنجان له تأثيرات مضادة للسرطان .

 

يساهم في السيطرة على مرض السكري
لا يمتلك الباذنجان كميات كبيرة من الكربوهيدرات القابلة للذوبان بينما غني بالألياف، مما يجعله غذاءً جيدًا لمرضى السكري.

 

المصدر : الامارات نيوز

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