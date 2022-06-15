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الأربعاء، 15-06-2022 03:50 م

فوائد ملح الهيمالايا

سشمف


الوكيل الإخباري - في السنوات الأخيرة ذاع صيت ملح الهيمالايا، حيث يستخدم هذا الملح الوردي -مميز اللون- بديلاً عن ملح الطعام العادي في جميع وصفات الطبخ، كما أنه يستخدم في علاجات المنتجعات الصحية، ونُسبت الكثير من الفوائد له؛ مما جعله محط الأنظار.

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ما هو ملح الهيمالايا الوردي

 
ملح الهيمالايا (بالإنجليزية: Himalayan salt ) هو ملح بلوري صخري، كريستالي وشفاف، اكتشف واستخرج من بنجاب الباكستانية بالقرب من جبال الهيمالايا، ويُعرف بأنه من أنقى أنواع الملح في العالم؛ فهو طبيعي ولا يحتوي على أي مواد ضارة.


لكنه كأي ملح آخر استهلاكه المفرط يسبب الأمراض؛ لذلك يوصى باستخدامه بحرص، كما أنه ضروري لعمل أجهزة الجسم المختلفة، فهو يعمل على تحقيق التوازن الحمضي القاعدي والتحكم في ضغط الدم أيضاً، ومن جانب آخر هو معدن أساسي لعمل الجهاز العصبي العضلي.

 

ملح الهيمالايا للبشرة

 
قد يساعد حمام من محلول ملح الهيمالايا على تنشيط بشرتك دون بذل الكثير من الجهد، كما أن امتصاص الجلد للمحلول المليء بالملح يمكن أن يرطب البشرة ويقيها من الجفاف، ويمكن نقع القدمين في محلول ملح الهيمالايا، وخصوصاً إذا كنت تعانين من التهاب الجلد، أما عن طريقة استخدام ملح الهيمالايا كمقشر رائع، فيمكنك الجمع بين ملح الهيمالايا متوسط الحبة وبين زيت اللوز أو زيت الزيتون، مع قطرات من زيتك العطري المفضل ؛ بهدف الحصول على مقشر فعال لتجديد خلايا البشرة، والذي يصلح لجميع أجزاء الجسم ما عدا الوجه.

 

 

ملح الهملايا والضغط

 
كل الأملاح بما فيها ملح الهيمالايا الوردي في الأساس هي كلوريد الصوديوم، وقد أثبتت الدراسات مراراً أن تناول الكثير من كلوريد الصوديوم هو سبب رئيسي لارتفاع ضغط الدم، مما يزيد بشكل كبير من مخاطر الإصابة بالنوبات القلبية، والسكتات الدماغية، والعديد من المشكلات الصحية الخطيرة الأخرى، هذا في حالة إذا تجاوز الاستهلاك اليومي من الصوديوم 1500 ملليغرام مهما كان مصدره؛ فمن المحتمل أن يساهم في ارتفاع ضغط الدم.


كما هو الحال مع أي ملح آخر، يمكنك الاستمتاع بتناول ملح الهملايا الوردي بمذاقه المميز، لكن باعتدال، لأنه وحتى الآن لا يوجد أي دليل علمي يثبت أن له فوائد صحية أكثر من أي ملح طعام عادي.

 

بابونج 

 

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