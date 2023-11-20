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الإثنين، 20-11-2023 02:55 م

فوائد وأضرار مضغ اللبان

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الوكيل الإخباري - وفقا للدكتورة ناتاليا بيلوفا أخصائية أمراض الجهاز الهضمي، اللبان في حد ذاته ليس ضارا بالجسم، ولكن ينبغي أن تؤخذ عدة فروق دقيقة في الاعتبار.

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وتقول الطبيبة في مقابلة مع Pravda.Ru: "يمكن أن يؤدي مضغ العلكة بشكل غير منضبط ، إلى عواقب سلبية. لأن المضغ المستمر والمكثف يمكن أن يسبب إجهادا زائدا للمفاصل الفكية الصدغية ويؤدي إلى ألم في الوجه والرأس. بالإضافة إلى ذلك، فإن الاستهلاك المفرط للعلكة السكرية يمكن أن يساهم في تطور التسوس و مشكلات أخرى في الأسنان".

 

وتنصح بيلوفا بمضغ اللبان "العلكة" الخالي من السكر لتقليل مخاطر تسوس الأسنان.


وتقول: "ينصح بمضغ العلكة لمدة لا تزيد عن 20- 30 دقيقة في المرة الواحدة، وتجنب مضغها  لمدة ساعة تقريبا للسماح لمفاصل الفك وعضلاته بالاسترخاء.

 

ولكن بشكل عام، مضغ العلكة دون انضباط أو لتجنب الضغط غير الضروري على الفكين ليس له قيود مؤقتة ولكن قد يكون له موانع".

 

 

روسيا اليوم 

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