فواكه تساعد على خفض نسبة السكر في الدم

الوكيل الإخباري - يعد الحفاظ على مستويات السكر ثابتة، أولوية قصوى بالنسبة لمرضى السكر، ونظراً لأن ارتفاع نسبة الجلوكوز في الدم يسبب على المدى الطويل في حدوث عدة مشكلات مثل زيادة خطر الإصابة بأمراض القلب وأمراض الكلى وفقدان البصر.





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وفيما يلي مجموعة من الخيارات للحفاظ على نسبة السكر في الدم منخفضة؛



التوت الأسود

لا يتسبب التوت الأسود في رفع نسبة السكر في الدم، كما أنه مليء بالألياف.

وكشفت العديد من الدراسات أن اتباع نظام غذائي غني بالألياف يمكن أن يحد من مقاومة الأنسولين ويقلل من خطر الإصابة بالنوع الثاني من مرض السكري.

التفاح

يعد التفاح غنيا بالبوليفينول وهو نوع من مضادات الأكسدة التي يمكن أن تساعد في تنظيم مستويات السكر في الدم، وكشفت دراسة أجريت عام 2016 أن مادة البوليفينول تساعد في تحفيز إنتاج الأنسولين والحفاظ على نسبة السكر في الدم ثابتة.

الطماطم

تعتبر الطماطم النيئة منخفضة الكربوهيدرات كما تحتوي على معظم العناصر الغذائية ومضادات الأكسدة؛ لذلك لن ترفع مستوى السكر في الدم بشكل ملحوظ، ولكن، ينبغي العلم أن صلصات الطماطم ومنتجات الطماطم الأخرى غالبًا ما يتم إضافة السكر لها، لذا يجب اختيار الطماطم الطازجة.

البرتقال

على الرغم من أن عصير البرتقال يمكن أن يؤدي إلى ارتفاع مستوى الجلوكوز في الدم، إلا أن البرتقال نفسه مفيد لمرضى السكري، ويحتوي البرتقال على فيتامين سي المضاد للالتهابات والعديد من مضادات الأكسدة الأخرى، بالإضافة إلى الألياف.

زهرة الخليج

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