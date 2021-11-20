فيتامينات تؤخر الشيخوخة وتحمي الصحة الجلدية

الوكيل الإخباري - يعدُّ النظام الغذائي المتوازن للإنسان بمثابة الطريقة السليمة للحفاظ على الصحة الجسدية وسلامة أعضاء الجسم، ومنح الأخير القدرة على محاربة ومقاومة الكثير من المخاطر الصحية.

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فالفيتامينات التي يتم الحصول عليها من النظام الغذائي المتوازن يمكن أن تؤخر الشيخوخة وتحمي الصحة الجلدية.

1- فيتامين دي

يساعد فيتامين دي D الجسم على امتصاص الكالسيوم، حيث يدخل الأخير في عملية دعم وترميم العظام بشكل مباشر وبناء كثافة العظام.

بالإضافة إلى ذلك، يُعد فيتامين دي من أهم العناصر الداعمة لعملية التمثيل الغذائي في العضلات، والتي تنخفض مع تقدم العمر، لذلك فإن تزويد الجسم بهذا الفيتامين يجنّبه تراجع الكتلة العضلية.

2- فيتامين سي

تؤكد غالبية الدراسات أن فيتامين سي C من أهم مضادات الأكسدة القوية، التي توفر الدعم المناعي، وتمنع الجذور الحرّة المسؤولة عن الكثير من الأضرار للجسم.

ولكن هناك مهمة أخرى لفيتامين سي، وفق العلماء، وهي إنتاج الكولاجين؛ وهو أحد البروتينات التي تحافظ على نضارة البشرة ومسؤول عن الشباب بشكل رئيسي.

3- فيتامين أ

يعتبر فيتامين أ A، هو أساس مركّب "الريتينويد"، وهو المعيار الذهبي للعناية بالصحة الجلدية وفق العلماء.

وتشير الدراسات إلى أن بعض المركّبات التي يتم وصفها في العيادات الطبية مثل "Retin-A" بالإضافة إلى بعض المنتجات التي تحتوي على الريتينول، وهو المسؤول عن زيادة تجدد خلايا الجلد وتنعيم الخطوط الدقيقة وتقليل التجاعيد عن طريق تحفيز إنتاج الكولاجين، يُسهم هذا الفيتامين في دعمها.

4- فيتامين ك

أظهرت مراجعة علمية كبيرة شملت عدة دراسات نُشرت في عام 2021 في "مجلة مضادات الأكسدة"، أن فيتامين ك K هو عامل مساعد وحيوي في تنشيط العديد من البروتينات التي تعمل ضد المتلازمات المرتبطة بالعمر.

5 - فيتامين إي

كشفت الدراسات التي أُجريت على الحيوانات أنَّ أحد مضادات الأكسدة القوية الأخرى التي تحمي الخلايا من الإجهاد التأكسدي والأضرار والتي قد تلعب دوراً محورياً في تقديم شيخوخة صحية، هو الفيتامين إي E. وقال العلماء إن لـهذا الفيتامين فوائد هامة تتعلق بحماية الأعصاب، ما يساعد في الحفاظ على صحة الدماغ وقلب الإنسان.

المصدر - سيدتي

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