الخميس 12-11-2020
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الخميس، 12-11-2020 01:07 م

فيتامين D الذي يوصف لمرضى كورونا.. فوائده تحمي من أمراض خطيرة جداً

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الوكيل الاخباري - يُنتِج الجسم فيتامين D عادة بعد تعرضه لأشعة الشمس، وفي هذا السياق يرى الخبراء أنه من المهم الوقوف لمدة لا تزيد عن 15 دقيقة يومياً في مكان مشمس، كما ينصحون بتناول المكملات أو بتزويد الجسم به من خلال تناول بعض أنواع الطعام التي تحتوي عليه، ويمكن هذا ان يعود بالعديد من الفوائد على الجسم.

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ومن هذه الفوائد:

- الحد من خطر الإصابة بداء السكري.
- منع الإصابة بأمراض المناعة الذاتية.

- منع التهاب المفاصل الروماتويدي.

- منع الاصابة بمرض كرون والتصلب المتعدد والذئبة.


كذلك يمكن تزويد الجسم بالكمية الكافية من فيتامين D أن يدرأ خطر المعاناة من سرطان الثدي. وفي هذا الصدد أشارت دراسة حديثة إلى أن النساء اللواتي يتعرضن لأشعة الشمس هن أقل عرضة للإصابة بهذا المرض ممن لا يفعلن ذلك بنسبة 50%.

 

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