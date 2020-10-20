دراسة.. الافراط في تناول الحلويات يجعل طفلك عدوانياً

الوكيل الاخباري - أجريت دراسة حديثة وأشارت نتائجها إلى أن تناول بعض الأطعمة مثل البسكويت والآيس كريم المحلى بالفركتوز قد يجعل الأشخاص وخصوصا فئة الاطفال أكثر عدوانية ومفرطي النشاط.

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حيث وجد الباحثون أن الفركتوز يساعد على تأمين الطاقة للجسم ولكنهم لفتوا أيضا إلى أن استهلاك كمية كبيرة منه يمكن أن يسبب الاندفاع والعدوانية والمشاكل السلوكية.



كما ذكر الباحثون أن التأثيرات يمكن أن تشمل أعراضًا أخرى مثل اضطراب فرط الحركة وضعف الانتباه والتركيز والاكتئاب والاضطراب ثنائي القطب.



يذكر أن الفركتوز هو سكر الفاكهة ويتوفر طبيعياً في أنواع كثيرة منها ومن الخضار كما في العسل كذلك تحتوي على نسبة كبيرة منه السكاكر والحلويات وخصوصاً الآيس كريم والبسكويت والكعك وعصائر الفاكهة والمشروبات الحلوة والزبادي المحلى مع الفاكهة.



وفي المقابل رأى الباحثون أن تأثير الفركتوز لا ينفي دور العوامل الوراثية والظروف العائلية والجسدية والعاطفية والبيئية التي تنعكس أيضاً على الصحة الذهنية وعلى السلوك.

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