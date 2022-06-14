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الثلاثاء، 14-06-2022 04:42 م

في اليوم العالمي للتبرع بالدم... أهمية هذا العطاء للصحة لا تُثمّن

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الوكيل الإخباري - التبرع بالدم عمل إنساني وخطوة تنقذ ملايين الأرواح سنوياً حول العالم، حيث يمكن لمتبرع واحد أن ينقذ 3 أرواح، ولذلك تبرز الأهمية الكبرى للتبرع بالدم الذي خصصت له الأمم المتحدة يوم الـ 14 من يونيو من كل عام للاحتفاء والتوعية به.

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ولا تقتصر أهمية التبرع بالدم وفوائدها على المتلقين فقط، بل تشمل كذلك المتبرعين، فهناك الكثير من الفوائد الصحية والنفسية للمتبرعين أنفسهم، نستعرضها في السطور التالية:

 

- التبرع بالدم يقلل من مستويات الحديد لدى مرضى ترسب الأصبغة الدموية

يحتاج الجسم إلى الحديد لإنتاج خلايا الدم الحمراء. ومع ذلك، فإنَّ حوالي مليون شخص في الولايات المتحدة وحدها يعانون من داء ترسب الأصبغة الدموية الوراثي من النوع 1. الأشخاص الذين يعانون من هذا النوع وغيره من أنواع داء ترسب الأصبغة الدموية لديهم الكثير من الحديد في دمائهم. حيث يمكن أن يترسب الحديد الزائد في أعضاء مختلفة من الجسم، مثل الكبد والقلب، ويؤثر على الطريقة التي تعمل بها هذه الأعضاء.

 


- التبرع بالدم لتعزيز صحة القلب والوقاية من النوبة القلبية
يوفر التبرع بالدم تأثيراً وقائياً للتبرع بالدم على المدى الطويل وعالي التردد ضد أمراض القلب والأوعية الدموية.
والتبرع بالدم مرة واحدة على الأقل في السنة يمكن أن يقلل من خطر الإصابة بنوبة قلبية بنسبة 88 في المئة، وفقاً لدراسة أجرتها المجلة الأمريكية لعلم الأوبئة. ووجدت دراسة نشرت في مجلة الجمعية الطبية الأمريكية، أن المشاركين الذين تتراوح أعمارهم بين 43 و 61 عاماً لديهم عدد أقل من النوبات القلبية والسكتات الدماغية عندما يتبرعون بالدم كل ستة أشهر.

 

- التبرع بالدم يقلل من خطر الإصابة بالسرطان
لدى الشخص العادي السليم تماماً، تكون العلاقة بين التبرع بالدم وانخفاض خطر الإصابة بالسرطان ضئيلة. لكن البحوث تدعم انخفاض خطر الإصابة بالسرطان للمتبرعين بالدم الذين يعانون من أمراض مختلفة، أحدها هو داء ترسب الأصبغة الدموية.
وبحسب مركز ميلر كيستون فإنَّ التبرع المستمر بالدم يرتبط بانخفاض مخاطر الإصابة بالسرطانات بما في ذلك سرطان الكبد والرئة والقولون والحنجرة بسبب انخفاض الإجهاد التأكسدي عند إطلاق الحديد من مجرى الدم.


- التبرع بالدم يشكف عن مشاكل صحية محتملة
التبرع بالدم يمكن أن يكون طريقة أخرى لمراقبة صحة القلب والأوعية الدموية. فإذا كانت نسبة الحديد منخفضة جداً في دمك، فسيتم اخبارك ولن يُسمح لك بالتبرع بالدم. كما سيتم ابلاغك أيضاً بأي مشاكل صحية أخرى.


- التبرع بالدم لإدارة الوزن
وفقاً لجامعة كاليفورنيا، سان دييغو، يمكن للشخص المتبرع بالدم حرق ما يقرب من 650 سعرة حرارية.
ولأنَّ مراكز التبرع بالدم تحتاج إلى وزن الأشخاص قبل التبرع بالدم، فقد يساعد ذلك في تحديد الأشخاص الذين يعانون من السمنة ويقدم لهم المساعدة في إدارة وزنهم وأي مشاكل صحية ذات صلة.

 

فوائد أخرى للمتبرع بالدم


- تقليل التوتر.
- تحسين صحتك العاطفية.
- الحصول على فوائد صحية عديدة.
- التخلص من المشاعر السلبية.
- توفير الشعور بالإنتماء وتقليل العزلة.

 

 

سيدتي 

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