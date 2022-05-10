الثلاثاء 10-05-2022
الوكيل الاخباري
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الثلاثاء، 10-05-2022 12:23 م

في اليوم العالمي للربو.. تعرف على أعراضه

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الوكيل الإخباري - الربو مرض التهابي مزمن يصيب الشعب الهوائية ويتجلى في: نوبات ضيق في التنفس، سعال، أزيز، وأحياناً صعوبة تنفس دائمة. ينتج الربو عن ارتباط الاستعداد الوراثي للحساسية والعوامل البيئية المواتية، مثل حبوب اللقاح وعث الغبار ووبر الحيوانات والشعر والصراصير والعفن وما إلى ذلك.

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على الرغم من وجود استعداد عائلي في كثير من الأحيان لظهور الربو، إلا أن انتقاله من الآباء إلى أطفالهم ليس منهجيًا.

 

لدى الشخص المصاب بالربو، تكون القصبات الهوائية حساسة بشكل غير طبيعي لعوامل معينة مثل التمارين البدنية أو البرد أو دخان السجائر أو التعرّض للمواد المسؤولة عن تفاعلات الحساسية (مسببات الحساسية). هذه الحساسية الكبيرة (فرط التفاعل) للشعب الهوائية هي نتيجة التهابها الدائم.

 

عندما تتعرض الشعب الهوائية الملتهبة للهجوم (بمسببات الحساسية، والدخان، والبرد، والهواء الجاف، والتلوث، وما إلى ذلك)، فإنها تتفاعل عن طريق التعاقد وإنتاج المخاط.

 

ما هي أعراض الربو؟
أكثر أعراض الربو شيوعًا هي نوبة ضيق التنفس الحادّة. ولكن يمكن أن يؤدي الربو أيضًا إلى: الشعور بضيق في القفص الصدري، أو صعوبة في التنفس بعمق، أو أزيز، أو ضيق في التنفس عند المجهود، أو سعال مستمر.

يمكن أن تحدث مظاهر الربو في أي وقت من اليوم، ولكنها تحدث بشكل خاص في منتصف الليل أو في الصباح الباكر. يمكن أن تكون شدّة أعراض الربو متغيرة للغاية، وتتراوح من الشعور بعدم الراحة البسيط إلى الشعور الحقيقي بالاختناق.


هل يمكن أن يكون السعال هو العلامة الوحيدة للربو؟
في الواقع، يمكن أن يكون السعال هو المظهر الوحيد للربو، خاصة عند الأطفال، وخاصة بعد المجهود (على سبيل المثال الجري) أو الضحك أو الانزعاج أو أثناء نزلة البرد. غالبًا ما يكون هذا السعال مزمنًا ومتكررًا ويحدث غالبًا في الليل. يطلق عليه أحيانًا "القصبات الهوائية المتقطعة" ولكنه ليس سوى الربو. عادة ما يتم تخفيفه عن طريق استنشاق موسع قصبي، ولكنه يتطلب في كثير من الأحيان علاجًا طويل الأمد مضادًا للالتهابات.

 

سيدتي 

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