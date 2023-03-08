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الأربعاء، 08-03-2023 03:12 م

في شهر التوعية بسرطان القولون- أستاذة أورام تكشف نسبة عودته بعد الشفاء

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الوكيل الاخباري - يعتبر مارس هو الشهر التوعية بسرطان القولون والمستقيم، تحرص فيه المنظمات الصحية حول العالم على نشر الوعي حول أسبابه وأعراضه وعلاجه وطرق الوقاية منه.

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ويتساءل بعض المتعافين من سرطان القولون والمستقيم عن فرص عودة الورم الخبيث مرة أخرى بعد استئصاله أو القضاء عليه بالعلاج الكيماوي أو الإشعاعي أو المناعي.


نسبة عودة سرطان القولون
في هذا الصدد، قالت الدكتورة هبة الظواهري، أستاذة علاج الأورام بالمعهد القومي للأورام، إن عودة سرطان القولون بعد الشفاء منه أمر ليس مستبعدًا على الإطلاق، لكنه يتوقف على مجموعة من العوامل، مثل المرحلة التي تم فيها اكتشاف الورم.

وأكدت أستاذة علاج الأورام أن ظاهرة ارتجاع الورم لا تحدث فقط لسرطان القولون والمستقيم، بل يمكن حدوثها أيضًا مع جميع أنواع السرطانات.

وبحسب موقع "WebMD"، يعود سرطان القولون عند المرضى الذي خضعوا للاستئصال الجراحي مع العلاج الكيماوي أو بدونه بنسبة تتراوح بين 35 و40%، في غضون 3 - 5 سنوات.


عوامل تتحكم في نسبة عودة سرطان القولون
ومرحلة سرطان القولون ليس العامل الوحيد الذي يتحكم في فرص عودة الورم مرة أخرى، بل هناك عوامل يجب أخذها في عين الاعتبار، وتشمل:

- عمق السرطان: كلما كان الورم عميقًا، ازدادت فرص عودته.

- عدد الغدد الليمفاوية المصابة: إذا كان كبيرًا، ازداد خطر عودة الورم.

- مدى انتشار السرطان: إذا وصل الورم إلى أعضاء أخرى قبل تلقي العلاج، مثل الكبد أو الرئتين، فهناك احتمال كبير أن يعود مرة أخرى.


أعراض عودة سرطان القولون
ويمكن اكتشاف عودة سرطان القولون مرة أخرى من خلال بعض الأعراض، حددها موقع "Healthline" في العلامات التالية:

- تغيرات في حركة الأمعاء، مثل الإمساك أو الإسهال.

- ظهور دم في البراز.

- آلام المعدة.

- التعب.

- فقدان الشهية.

- انتفاخ البطن.

- فقدان الوزن.

وأوصت الظواهري بضرورة المتابعة الدورية مع الطبيب المعالج، لفحص القولون والمستقيم، كل 3 أو 6 أشهر، للتأكد من عدم عودة الورم، خاصةً أن أعراضه عند بعض المرضى قد تكون صامتة.

 

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