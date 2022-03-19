قبل رمضان.. احذري تخزين هذه الأطعمة في الفريزر

الوكيل الإخباري - تخزن ربات البيوت الفواكه والخضروات في الوقت الراهن استعداداً لاستقبال شهر رمضان الكريم، حيث يلجأن إلى وضع الأطعمة في الفريزر للاحتفاظ بها لفترات طويلة تصل إلى نهاية الشهر الكريم.



لكن هذا الأمر لا ينطبق على كافة الأطعمة، فهناك مجموعة من الأطعمة لا ينصح بتجميدها في الفريزر حتى لا تضر جسمك وصحتك، وهي كالتالي:

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الخضروات

بحسب موقع webteb، لا يجب تجميد مكونات السلطة في الفريزر لأنها تحتوي على كميات كبيرة من الماء بداخلها، وهذا يمكن أن يسبب تلفها وعدم صلاحيتها للاستخدام.



وهذا ينطبق على: الخيار، والطماطم، والفجل، والخس، والكرفس، والقرنبيط، والباذنجان، وأيضًا البطاطس، حيث تحتوي على نسبة عالية من الماء، وعند تجميدها في الفريزر وإذابتها مرة أخرى ستكون طرية ولينة، ما يفقدها مذاقها المميز عند طهيها.



الفاكهة

تحتوي الفاكهة على مستويات مرتفعة من الماء، مثل البرتقال واليوسفي، وعند تخزينها في الفريزر يتجمد الماء ويسبب تلفها عند إذابتها مرة أخرى.



الزبادي

لا يفضل تجميد الزبادي، حيث يتراكم الثلج على هذه المنتجات عند وضعها في الفريزر، وبعد إخراجها سيبدأ الثلج في الذوبان مكوناً سائل يغطي الزبادي، مما يؤثر على مذاقه وجودته.



المخبوزات والأطعمة المقلية

لا يفضل تجميد المخبوزات والحلويات والأطعمة المقلية، حيث تفقد قوامها وتصبح رطبة ومبللة.

كذلك لا يفضل تجميد البيض، لأن السائل بداخله سيتمدد، مما يسبب تصدع القشرة، ويجعله أكثر عرضة للبكتيريا، بشكل يتسبب في أضرار صحية عديدة عند تناوله.



اللحوم التي سبق إذابتها

لا يجب إعادة تجميد اللحوم التي سبق إذابتها بعد خروجها من الفريزر، لأنها بيئة خصبة تجذب البكتيريا الضارة، ويعد الحل البديل هو طهيها ثم وضعها في الثلاجة وتناولها في اليوم التالي.

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