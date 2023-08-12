قد تصيبك بالنوبة القلبية.. إليك 6 أسوأ وجبات إفطار

الوكيل الاخباري- يعتقد بعض الأشخاص أن معظم الأطعمة صحية ويلجأ إليها في وجبات الإفطار، لكنها غالبًا ما تهدد صحة القلب وتزيد من خطر الإصابة بالنوبة القلبية، لذا يوصي خبراء التغذية بالابتعاد عن مجموعة من الأطعمة خلال وجبات الإفطار لصحة القلب.





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أسوأ وجبات الإفطار لصحة القلب



1-المعجنات



تحتوي المعجنات على ما يسميه خبراء التغذية التهديد الثلاثي من الدهون المشبعة والسكر المكرر والمواد الكيميائية الالتهابية؛ الموجودة في أصباغ الطعام، تؤدي جميع هذه المواد إلى التهابات في الجسم، يؤدي الالتهاب المزمن إلى إتلاف الشرايين والأوعية الدموية الصغيرة الأخرى ببطء، ويمكن أن يسهم في الإصابة بأمراض القلب.





2-الزبادي بالنكهات

يعتبر الزبادي صحي لكن بالنكهات فهو يكون خادعًا، حيث تتضمن عبوة واحدة حوالي 17 ملعقة صغيرة من السكر المضاف يوميًا؛ ما يقرب من ثلاثة أضعاف الكمية الموصى بها من 6 ملاعق صغيرة أو أقل يوميًا، فضلًا عن أصباغ الطعام، التي وجدت مراجعة نُشرت في نوفمبر عام 2013 في المجلة الدولية، أن بعض أصباغ الطعام مرتبطة بالسرطان والسمية الجينية وفرط الحساسية في الحيوانات.



3-الفطائر

تصنع الفطائر من الكربوهيدرات المكررة مثل الدقيق الأبيض، نظرًا لأن الكربوهيدرات المكررة تفتقر إلى الألياف الكافية، فإنها تؤدي إلى ارتفاع نسبة السكر في الدم، ما يتسبب في حدوث استجابة التهابية، يميل محبو الفطائر إلى غمر الفطائر في الزبدة الغنية بالدهون والشراب السكرية.



4-السجق

تحتوي لحوم الإفطار مثل السجق واللحوم الباردة على مواد حافظة ومواد كيميائية، تزيد من مستويات الالتهابات في الجسم؛ التي يمكن أن تؤثر سلبًا على صحة الأمعاء والجهاز المناعي.



5-هاش براونز

تعد الهاش براونز أحد الوجبات التي انضمت مؤخرًا إلى قائمة الوجبات السريعة، هي عبارة عن البطاطس المقلية المضاف إليها الدقيق الأبيض، ما يجعلها وجبة غنية بالدهون والكربوهيدرات المكررة غير الصحية.



6-القهوة الجاهزة

تحتوي مشروبات القهوة الجاهزة على مبيضات وسكريات، التي ارتبطت بزيادة الإصابة بأمراض القلب ومجموعة أخرى من الأمراض مثل زيادة الوزن والسمنة ومرض السكري من النوع الثاني وأمراض الكلى وأمراض الكبد وتسوس الأسنان والتجاويف والنقرس، هو نوع من التهاب المفاصل الالتهابي.