السبت 12-08-2023
الوكيل الاخباري

بيان صادر عن الديوان الأميري الكويتي

أول ظهور للشيخ المعيقلي بعد وعكة صحية ألمت به خلال صلاة الجمعة- صور

تحديد دوام العاملين في جامعة اليرموك الأحد

تعليق دوام مراكز حكومية الأحد- تفاصيل

4 أسباب لألم الركبة.. تعرف عليها

تربية لواء الجيزة تقلص ساعات الدوام ليوم غد الأحد

اختتام البرنامج الوطني بصمة بتربية لواء قصبة المفرق

ديوان الخدمة المدنية يؤجل امتحانات تنافسية بسبب موجة الحر

جامعة عجلون تحول التعليم عن بعد يومي الأحد والاثنين المقبلين

الغذاء والدواء: توقع وصول شحنة دواء SABRIL 500 إلى الأردن خلال أسبوعين

السبت، 12-08-2023 10:47 م

قد تصيبك بالنوبة القلبية.. إليك 6 أسوأ وجبات إفطار

2023_6_28_16_57_45_893


الوكيل الاخباري- يعتقد بعض الأشخاص أن معظم الأطعمة صحية ويلجأ إليها في وجبات الإفطار، لكنها غالبًا ما تهدد صحة القلب وتزيد من خطر الإصابة بالنوبة القلبية، لذا يوصي خبراء التغذية بالابتعاد عن مجموعة من الأطعمة خلال وجبات الإفطار لصحة القلب.

اضافة اعلان

أسوأ وجبات الإفطار لصحة القلب


1-المعجنات


تحتوي المعجنات على ما يسميه خبراء التغذية التهديد الثلاثي من الدهون المشبعة والسكر المكرر والمواد الكيميائية الالتهابية؛ الموجودة في أصباغ الطعام، تؤدي جميع هذه المواد إلى التهابات في الجسم، يؤدي الالتهاب المزمن إلى إتلاف الشرايين والأوعية الدموية الصغيرة الأخرى ببطء، ويمكن أن يسهم في الإصابة بأمراض القلب.


2-الزبادي بالنكهات
يعتبر الزبادي صحي لكن بالنكهات فهو يكون خادعًا، حيث تتضمن عبوة واحدة حوالي 17 ملعقة صغيرة من السكر المضاف يوميًا؛ ما يقرب من ثلاثة أضعاف الكمية الموصى بها من 6 ملاعق صغيرة أو أقل يوميًا، فضلًا عن أصباغ الطعام، التي وجدت مراجعة نُشرت في نوفمبر عام 2013 في المجلة الدولية، أن بعض أصباغ الطعام مرتبطة بالسرطان والسمية الجينية وفرط الحساسية في الحيوانات.

3-الفطائر
تصنع الفطائر من الكربوهيدرات المكررة مثل الدقيق الأبيض، نظرًا لأن الكربوهيدرات المكررة تفتقر إلى الألياف الكافية، فإنها تؤدي إلى ارتفاع نسبة السكر في الدم، ما يتسبب في حدوث استجابة التهابية، يميل محبو الفطائر إلى غمر الفطائر في الزبدة الغنية بالدهون والشراب السكرية.

4-السجق
تحتوي لحوم الإفطار مثل السجق واللحوم الباردة على مواد حافظة ومواد كيميائية، تزيد من مستويات الالتهابات في الجسم؛ التي يمكن أن تؤثر سلبًا على صحة الأمعاء والجهاز المناعي.

5-هاش براونز
تعد الهاش براونز أحد الوجبات التي انضمت مؤخرًا إلى قائمة الوجبات السريعة، هي عبارة عن البطاطس المقلية المضاف إليها الدقيق الأبيض، ما يجعلها وجبة غنية بالدهون والكربوهيدرات المكررة غير الصحية.

6-القهوة الجاهزة
تحتوي مشروبات القهوة الجاهزة على مبيضات وسكريات، التي ارتبطت بزيادة الإصابة بأمراض القلب ومجموعة أخرى من الأمراض مثل زيادة الوزن والسمنة ومرض السكري من النوع الثاني وأمراض الكلى وأمراض الكبد وتسوس الأسنان والتجاويف والنقرس، هو نوع من التهاب المفاصل الالتهابي.

 




 

 


 

إقرأ ايضا
2023_8_12_18_9_31_998

4 أسباب لألم الركبة.. تعرف عليها

2023_8_12_17_34_37_292

4 فوائد للتين الشوكي على الريق

64d785d942360435b1315b9b

طبيب أسنان يحذر من مشروب شائع مرتبط برائحة الفم الكريهة!

small_2023-08-12-1c547a4d31

دراسة : تمارين اليوغا تحسن وظائف الرئة

كيفية-تحضير-المنسف-الأردني-على-أصوله

لعشاق المنسف .. اليكم هذا الخبر السار !

2023_8_12_14_36_17_63

تفاصيل مرض المعيقلي .. لماذا توقف إمام الحرم عن الصلاة فجأة؟

أخبار متعلقة
ط

خبيرة تغذية تحذر: هذا الخبز خطر على صحتك

tbl_articles_article_21715_160750d1e7f-9c73-412c-a65b-6bb9900a923e

تجنبها .. أطعمة تسبب حرقة المعدة

٤

هذا ما يحصل لك عند تناول وجبة الإفطار في وقت متأخر

135-101007-heart-healthy-foods-vegetables_700x400

علماء يحددون 6 أنواع من الأطعمة يهدد نقصها القلب

2022_4_28_10_39_45_785

احذر.. هذه الأطعمة تفسد مع ارتفاع درجات الحرارة

medium_2023-07-18-90fffff846

نصائح مهمة لإبقاء الجسم على حرارته الطبيعية في ظل ارتفاع درجات الحرارة