قلبك في خطر.. تحذير من نقص وارتفاع هذا الفيتامين

الوكيل الاخباري- هناك عنصر غذائي إذا نقص بالجسم أو ارتفعت مستوياته عن المعدل الطبيعي، قد تضرر صحة الإنسان، حسبما ذكر الدكتور جمال شعبان، العميد الأسبق للمعهد القومي للقلب.



وقال شعبان إن العنصر الغذائي الذي يقصده هو "فيتامين د"، مشيرًا إلى أنه يشبه الهرمون، لأن الجسم يستطيع إنتاجه في الجلد من الكوليسترول، بتحفيز من أشعة الشمس.



وأوصى العميد الأسبق لمعهد القلب بإجراء تحليل فيتامين د في معمل موثوق به من حينٍ لآخر، للاطمئنان على مستوياته بالجسم، موضحًا أن المعدل الطبيعي يجب ألا يقل عن 30 نانوجرامًا / ملليلتر.



وأضاف أن كبار السن من أكثر الفئات التي تعاني من نقص فيتامين د بالجسم، يليهم الأطفال والأشخاص المصابين بمشكلات في الجهاز الهضمي ومرضى الكلى.

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وأشار إلى سهولة اكتشاف نقص فيتامين د بالجسم قبل إجراء التحليل من خلال الأعراض التالية:



- هشاشة العظام.



- ألم المفاصل.



- ألم الصدر.



- عدم انتظام ضربات الجسم.



- الإرهاق.



- ضعف المناعة.

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