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الأربعاء، 16-08-2023 11:33 م

تنويه هام لمرضى السكري

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الوكيل الاخباري- حقن الأنسولين أحد العلاجات المعتمدة لمرضى السكري من النوع الأول، ويتعين عليهم معرفة الطريقة الصحيحة للحقن، حيث يعد ذلك العامل أحد الأركان المهمة لإتمام المهمة بنجاح.

أفضل الأماكن لحقن الأنسولين بالجسم

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الأنسولين هو هرمون يساعد على تنظيم نسبة السكر في الدم، وقد يحتاج مرضى السكري إلى حقن الأنسولين إذا كان البنكرياس لا يمدهم بالكمية الكافية، أو عندما لا يتمكنون من استخدام الأنسولين الخاص بهم بكفاءة.

ويتم حقن الأنسولين تحت الجلد في الأنسجة الدهنية، مثل البطن والأجزاء الخارجية من الفخذين وظهر الذراعين والأرداف، ويساعد حقن الأنسولين في الأنسجة الدهنية الجسم على امتصاص الأنسولين ببطء وبشكل متوقع.

وتوجد هذه الطبقة من الأنسجة أعلى العضلة وبها القليل من الأعصاب، مما يجعل الحقن أكثر راحة، ويختلف مقدار سماكة الدهون بناءً على موقع الحقن والعمر والجنس والوز،. ويمكن حقن الأنسولين في المناطق التالية:

البطن


يعد البطن موقعًا شائعًا لحقن الأنسولين لمرضى السكري، ويحتوي البطن على مساحة سطح كبيرة وعضلات أقل من المواقع الأخرى، مما يجعله أكثر راحة مع وجود مساحة لتدوير الموقع المحدد للحقن واختيار مساحة أخرى.

عند الحقن في البطن يجب تجنب السرة، ويمكن حقن الأنسولين بطول إصبعين على الأقل بعيدًا عن السرة.

أعلى الذراع
يمكن حقن الأنسولين أعلى الذراع في المنطقة الخلفية الخارجية حيث تتواجد معظم الدهون، وعند مواجهة صعوبة في الضغط على الجزء العلوي من الذراع، فيمكن الاستعانة بشخص آخر.

الأرداف العلوية
تحتوي الأرداف العلوية على طبقة سميكة من الدهون، ولكن يمكن أن يكون من الصعب حقنها دون بعض المساعدة، ويعد ذلك الموقع جيدًا للحقن للأطفال الصغار أو البالغين النحيفين جدًا لأنها منطقة ارتكاز للدهون.

الجانب الخارجي من الفخذين


يمكن الحقن في الجزء الخارجي الدهني من الفخذ وتجنب الفخذين الداخليين، لأنه عند الحقن في الداخل بمجرد المشي والاحتكاك فقد يؤدي إلى التهاب موقع الحقن، ويجب مراعاة تجنب الحقن بالقرب من المنطقة العظمية فوق الركبة.

ما هي أهمية اختيار موقع حقن مختلف للأنسولين؟
يمكن أن يؤدي الحقن في نفس البقعة بالضبط في نفس الموقع مرارًا وتكرارًا إلى تكوين كتل صلبة أو رواسب دهنية زائدة في الجلد، ويمكن أن تغير طريقة امتصاص الأنسولين وتجعل التحكم في نسبة السكر في الدم أكثر صعوبة.

وبمرور الوقت قد يفقد الجلد السميك النهايات العصبية، ونتيجة لذلك، قد تصبح الحقن غير مؤلمة، وقد يبدو الحقن غير المؤلم شيئًا جيدًا، ولكنه قد يكون علامة على تلف الجلد.

أفضل مكان للحقن والامتصاص
يعتمد أفضل مكان لحقن الأنسولين على نوع الأنسولين ووقت استخدامه، حيبث يمتص الجسم الأنسولين بشكل مختلف حسب مكان الحقن.

وعادةً يكون امتصاص الأنسولين أسرع في البطن، وأبطأ نوعًا ما في الذراعين العلويين والفخذين والأرداف.

نصائح لاختيار موقع حقن الأنسولين


- يعد امتصاص الأنسولين السريع أمرًا مهمًا لتقليل نسبة السكر في الدم بعد الأكل، لذا يجب اختيار المكان المناسب.

- لا ينصح بحقن أنسولين الإفطار في البطن يومًا ما، وفي الفخذ في اليوم التالي.

- يمكن حقن الأنسولين طويل المفعول أو الأنسولين قبل النوم في الفخذ أو الأرداف أو أعلى الذراع، بحيث يمكن أن يحدث الامتصاص تدريجيًا، مما يغطي احتياج الجسم من الأنسولين طوال الليل.

 




 

 


 

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