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الأحد، 13-08-2023 12:42 ص

هل يؤثر العنب الأحمر على الكوليسترول؟

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الوكيل الاخباري- يزيد ارتفاع معدلات الكوليسترول الضار بالجسم من فرص التعرض لأمراض القلب والسكتات الدماغية المفاجئة، لكن هل يمكن أن يؤثر تناول العنب الأحمر على نسبة الكوليسترول في الدم؟اضافة اعلان


يعتبر العنب الأحمر من أفضل الوجبات الخفيفة التي يمكن تناولها على الإطلاق لخفض الكوليسترول المرتفع في الدم، حسبما نشر موقع "Express”.

يرجع ذلك إلى احتواء العنب الأحمر على ما يسمى "البكتين"، وهو نوع من الألياف القابلة للذوبان، والتي تعد مسؤولة عن خفض معدلات الكوليسترول المرتفع، وهذا ما أكده الخبراء بكلية الطب جامعة هارفارد.

يعمل البكتين الموجود في العنب الأحمر على منع امتصاص الكوليسترول الضار في مجرى الدم، وهذا هو السبب وراء تأثيره على خفض الكوليسترول بمعدل 6.1%.

ليس ذلك فحسب، لكن العنب الأحمر يحتوي على كمية وفيرة من البوليفينول، وهو نوع أيضًا من المركبات الطبيعية التي تساهم في خفض الكوليسترول المرتفع.

وقد أكد الخبراء، أن تناول العنب الأحمر لمدة 4 أسابيع ضمن نظام غذائي صحي يلعب دورًا كبيرًا في التحكم بمعدلات الكوليسترول الضار في الدم.

وخلص الخبراء إلى أن تناول العنب الأحمر طوال تلك المدة يؤدي إلى تراجع الكوليسترول الكلي بنسبة 6.1%، والكوليسترول الجيد بمعدل 7.6%، والكوليسترول الضار بنسبة 5.9%، والأحماض الصفراوية بنسبة 40.9%.

 




 

 


 

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