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الأربعاء، 27-03-2024 01:00 م

قلة النوم تضيف إلى العمر سنوات

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الوكيل الإخباري - يبدو أن الحرمان من النوم يعطي شعوراً بالكبر في السن، حيث يضيف كل يوم ما معدله 0.23 سنة إلى العمر الحقيقي.

للوصول إلى هذه النتيجة، استطلع فريق البحث من معهد كارولينسكا أولاً 429 شخصاً أعمارهم بين 18 و70 عاماً، حول مدى شعورهم بالعمر، ومقدار النوم الذي ناموا فيه خلال الـ 30 يوماً الماضية.

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وبحسب "نيو ساينتست"، وجد الباحثون أن الإبلاغ عن عدم كفاية النوم ارتبط بشعور المشاركين بأنهم أكبر سناً مما كانوا عليه.


في المقابل، فإن الذين أفادوا بأنهم حصلوا على قسط كافٍ من النوم طوال الـ 30 يوماً، كان عمرهم الشخصي أصغر بـ 5.81 سنة في المتوسط من عمرهم الحقيقي.


وفي الجزء الثاني من الدراسة، شارك 186 شخصاً إضافياً على مدار أسبوعين، طُلب من هؤلاء المشاركين أن يهدفوا إلى النوم لمدة 9 ساعات خلال ليلتين متتاليتين، وتم تسجيلها عبر جهاز المعصم لتتبع النوم.


ثم طُلب من المشاركين تقييد نومهم بـ 4 ساعات فقط لمدة ليلتين متتاليتين.
وبعد هذه الفترة من تقييد النوم، أفادوا أنهم شعروا بمتوسط 4.44 سنة أكبر مما كانوا عليه، بينما في حالة النوم لمدة 9 ساعات، شعروا بأنهم أصغر سنا بمقدار 0.24 سنة.


وبالمقارنة مع من شعروا بأقل قدر من التعب، أفاد الذين كانوا الأكثر تعباً بأنهم أكبر سناً بحوالي 10 سنوات.


وتظهر النتائج أن النوم مؤشر رئيسي على مدى شعور بعض الأشخاص بالعمر.

 

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