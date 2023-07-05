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الأربعاء، 05-07-2023 01:09 م

كبار السن أكثر عرضة لسوء التغذية

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الوكيل الإخباري- أوردت مجلة "سنيورين راتغيبر" أن كبار السن أكثر عرضة للإصابة بسوء التغذية، بسبب تراجع شهيتهم الناجم عن صعوبات البلع والمضغ، أو أحد الأمراض النفسية مثل الاكتئاب.

وأوضحت المجلة أن أعراض سوء التغذية تتمثل في فقدان الوزن، بشكل ملحوظ، وانخفاض مؤشر كتلة الجسم إلى 20.

ولمواجهة هذا الخطري على كبار السن تناول 5 وجبات صغيرة على مدار اليوم، بد ل 3  كبيرة، على أن تحتوي  على خبز الحبوب الكاملة، أو الخضروات، أو منتجات الألبان كاملة الدسم.

كما يمكن تحفيز شهيتهم بتغيير مكونات الوجبات من آن إلى آخر، وبوجبات غنية بالألوان، ومُبهّرة قليلاً.

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