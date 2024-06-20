كشف فوائد غير معروفة للدراق

الوكيل الإخباري- تشير الدكتورة يلينا تيخوميرفا، خبيرة التغذية، إلى أن الدراق بالإضافة إلى كونه فاكهة لذيذة، له فوائد عديدة.

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وتشير في حديث لـ Gazeta.Ru، إلى أن الدراق يحتوي على مواد لها تأثير إيجابي في الصحة والمظهر، لأنه قبل كل شيء مصدر للألياف الغذائية، حيث تحتوي 100 غرام منه على 3 غرامات.



وتقول: "كما هو معروف، تعتبر الألياف مادة ماصة في الأمعاء، فهي تمتص كل ما هو مفيد وتزيل الأشياء غير الضرورية. الألياف لا تهضم، لذلك هي مثالية للراغبين في التخلص من الوزن الزائد، وتشكل البراز بشكل جيد. أي أنها تمنع الإمساك. بالإضافة إلى ذلك، توفر الألياف الغذائية للبكتيريا المفيدة الموجودة في الأمعاء الغليظة".



وتحتوي 100 غرام من الدراق على ثلث حاجة الجسم اليومية من الكروم والسيليكون. والسيليكون معدن ضروري جداً لتركيب الأنسجة الضامة والكولاجين الذي يؤثر إيجابياً في الجلد والشعر والأسنان والأظافر والمفاصل. لذلك يمكن القول أن السيليكون معدن مسؤول عن الجمال ومتانة العظام.



وتضيف: "أما الكروم فهو معدن ضروري لاستقلاب الكربوهيدرات بصورة صحيحة. لذلك عند نقصه في الجسم، يفرط الشخص في تناول الطعام".



ووفقاً لها، مع ذلك، لا ينبغي الإفراط في تناول الدراق لأنه، مثل أي فاكهة، مصدر للكربوهيدرات. تحتوي 100 غرام منه على حوالي 10 غرامات من الكربوهيدرات.



وتقول: "لذلك، إذا كان الشخص يهتم بمظهره ورشاقته، عليه عدم تناول أكثر من 200-400 غرام، وهذا بالطبع يتوقف على مستوى نشاطه".





RT



