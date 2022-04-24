كل ما تحتاجين معرفته عن الوجبات الخفيفة للأطفال والرضع؟

الوكيل الإخباري - مع نمو طفلك، تحتاجين إلى التنويع في الوجبات الصحية الخفيفة، لأنها سوف تزيد من العناصر الغذائية والفيتامينات في نظامه الغذائي، وتحافظ على مستويات طاقته دائماً، والأهم من ذلك تسمح له بتطوير براعم التذوق الصحي.



متى يبدأ الطفل في تناول الوجبات الخفيفة؟

عادةً ما يكون العمر القياسي 12 شهرًا، ومع ذلك إذا كنتِ تشعرين بأنك تريدين البدء في وقت مبكر، فإن 9 أشهر هي الوقت الأنسب للبدء في تجربة الأطعمة والمكونات الغذائية الصحية.



فوائد تناول الوجبات الخفيفة الصحية لطفلك:

التنوع:

هذه هي بداية تعرض طفلك للأطعمة المتنوعة، ولا يتم فتح شهيته فقط لخيارات مختلفة، ولكن أيضًا سوف يرغب ويتوق إلى مجموعة متنوعة من الأطعمة الصحية والوجبات الخفيفة.



التغذية:

كما نعلم جميعًا التغذية ليست من خلال وجبات واحدة تناسب الجميع، هناك الكثير من مصادر التغذية والوجبات الخفيفة الصحية، بإطعام طفلك تبدئين في التعرف على الأنواع الأفضل له، وتقدمين العناصر الغذائية الكافية لنموه وتطوره بشكل متوازن.



استهلاك السعرات الحرارية:

هل تعلمين أن معدة الطفل يمكن أن تستوعب 5-7 مل فقط من الطعام، مقارنة بالبالغ الذي يستوعب 4-5 لترات؟ هذا هو السبب في أنهم يأكلون عدة مرات في اليوم، وتوفر الوجبات الخفيفة أفضل تغذية من خلال منح طفلك الكمية المطلوبة من السعرات الحرارية، وأيضًا منحك بعض الراحة من إطعام الطعام الحقيقي دائمًا.



زراعة العادات:

يعد وقت الوجبة الخفيفة فرصة رائعة ليس فقط للتفاعل مع طفلك، ولكن أيضًا لتعليم طفلك عادات الأكل الصحية التي قد تستمر لبقية حياته.



ماذا أفعل لاختيار الوجبة الخفيفة المناسبة؟

اختاري الأطعمة الكاملة:

مع وجود العديد من الاتجاهات الجذابة على الإنترنت، يكاد يكون من المستحيل عدم تجربة تناول الأطعمة غير المرغوب فيها أو الأطعمة المصنعة بشكل كبير، ويجب أن يشمل وقت الوجبة الخفيفة مجموعة كبيرة ومتنوعة من الخضار والفواكه والبروتينات والحبوب الكاملة، لذا حاولي تقديم وجبات خفيفة يمكن مضغها بدلاً من ارتشافها لأن معظم العصائر لا تحتوي على عناصر مغذية.



آمنة وقابلة للاستهلاك:

من الضروري الحفاظ على الأطعمة القابلة للتلف، وحفظها في الثلاجة، خاصة إذا كانت طبيعية مثل النماذج الموضحة أعلاه، وتأكدي من مراقبة طفلك أثناء تناول الطعام لمنع الاختناق أو صعوبة البلع أثناء تناول الطعام، ويُنصح بتقطيع الفاكهة أو الوجبات الخفيفة في أجزاء صغيرة جداً، وتأكدي من أن طفلك جالس في مكان واحد أثناء تناول الطعام، أي منع الزحف والمشي، أو أي حركة يمكن أن تسبب خطر الاختناق.



العادات الصحية:

علمي وشجعي طفلك على تناول الأكل الصحي وتناول الوجبات الخفيفة، على سبيل المثال: ممنوع الأكل أثناء الاستلقاء، ممنوع مشاهدة التلفزيون أثناء الأكل، تأكدي من أننا نأكل جميعًا على مائدة الطعام، على الرغم من أن الأطفال يميلون إلى تناول حوالي خمس إلى ست مرات في اليوم، ويتوقف على الوالدين أن يقررا متى وكيف يأكل الطفل.

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