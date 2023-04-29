كم مرة يجب أن تغسل وجهك؟

الوكيل الإخباري- يواجه الوجه الكثير في يوم واحد: الشمس، والرياح، ووهج الشاشات الذي لا ينتهي، ومساحيق التجميل، وغير ذلك.



ويقول أناند غيريا، طبيب الأمراض الجلدية في نيو جيرسي،: "في نهاية المطاف، يعد تنظيف الوجه أمراً بالغ الأهمية للحفاظ على بشرة ذات مظهر صحي وشعور صحي".

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ويقول مسح أجرته علامة منتجات أمريكية للعناية بالبشرة بمشاركة ألف رجل وامرأة إن 80% من المشاركين يرتكبون خطأ واحداً على الأقل في غسل الوجه.



ووفق موقع "إفري داي هيلث"، ينبغي غسل الوجه مرتين في اليوم، فالقيام بذلك يزيل الشوائب، التي ربما استقرت على الجلد طوال الليل، ثم يزيل الأوساخ والشوائب وأي مساحيق أو منتجات تستخدم أثناء النهار.



ورغم أن معظم أطباء الجلد يوصون بغسل الوجه مرتين، حتى للذين يعانون من حساسية الجلد أو الأمراض الجلدية، إلا أن بعض الأطباء ينصحون بذلك مرة واحدة يومياً في ظروف معينة، حسب نوع البشرة.



وتشير الأبحاث إلى أن المنظفات المتوفرة مصممة خصيصاً لتقليد درجة حموضة الجلد، حتى لا تجفف البشرة بشكل مفرط أو تضر بحاجز البشرة الواقي.



لكن إحدى الأخطاء التي تم كشفها ، هي أن نصف الناس يستخدمون غسول الحمام أو صابون اليدين على وجوههم. وهذا الصابون يمكن أن يجرد البشرة من الرطوبة، ويبدو الجلد مشدوداً، لذلك ينصح باستخدام منظف مصمم خصيصاً للوجه، خاصة للنساء اللاتي تستخدمن مساحيق التجميل.



كذلك، يساعد المنظّف الرغوي على إزالة خلايا الجلد الميتة، وتوهج البشرة. ويُنصح بغسل الوجه لمدة 30 ثانية في إحدى مرتي الغسل اليومي، ويمكن مسحه بماء دافئ في المرة التالية.

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