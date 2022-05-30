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الإثنين، 30-05-2022 03:12 م

كيفية الوقاية من التسمم الشمسي

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الوكيل الإخباري - فصل الصيف بشمسه الساطعة وأجوائه الدافئة، يشعل لدينا الرغبة في الخروج للبحر، وممارسة كافة الأنشطة على رماله تحت أشعة الشمس، ومن تلك الأنشطة التي ترتبط بفصل الصيف، جلسات التسمير التي تحبها كثير من الشابات وحتى الشباب.

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إلا أن أشعة الشمس كما هو معروف سلاح ذو حدين، فبالرغم من فوائدها المهمة، لكن لها أضرار صحية، وقد تكون أضراراً خطيرة ذات مضاعفات أخطر.



لماذا قد يصيبك التسمم الشمسي ولا يصيب غيرك

 

1 - الإصابة المسبقة بحساسية الجلد، وأية أمراض جلدية أخرى.
2 - امتلاك بشرة فاتحة اللون، وصاحبات عيون خضراء اللون أو زرقاء اللون.
3 - العيش في دول تقع على خط الاستواء حيث تكون الشمس في أقرب مسافة من الأرض.
4 - العيش في أماكن قرب الشاطئ، حيث تزيد الرمال من انعكاس الشمس.
5 - نقص العناصر الغذائية ومنها فيتامين د.
6 - استخدام أدوية جلدية أو مستحضرات عناية بالجلد قبل التعرض للشمس تزيد من حدة حروق الشمس.

 

أعراض التسمم الشمسي


1- ظهور طفح جلدي شديد.
2 - حدوث احمرار في الجلد يستمر لأسابيع.
3 - الإصابة بالتصبغات الجلدية التي يصعب علاجها.
4 - تورم الوجه واحمراره.

5- الشعور بالتعب العام.
6- تشوش الذهن والدوار.
7 - الإصابة باضطرابات المعدة.
8 - ألم في الرأس والصداع.

 

كيفية الوقاية من التسمم الشمسي

 

1- من المهم أولاً معرفة الأسباب الوارد ذكرها سابقاً ومحاولة تجنبها لخفض خطر الإصابة بالتسمم الشمسي.
2 - يجب وضع واقي شمسي ذو معامل حماية عالي، ويجب تكرار تطبيقه كل ثلاث ساعات.
3- من المهم ترطيب الجسم من وقت إلى آخر من خلال رش الجسم بالماء، وشرب السوائل الكافية.
4 - الحماية من أشعة الشمس المباشرة من خلال تقليل الجلوس تحت الشمس في أوقات الذروة، والأهم يجب استخدام المظلات الشمسية والملابس العاكسة للحرارة والأشعة.
5 - عند إجراء تسمير للبشرة من المهم استخدام مستحضرات موثوقة، وعدم البقاء تحت أشعة الشمس أكثر من الوقت المطلوب.

 

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