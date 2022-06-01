الوكيل الإخباري - ألم الضرس هو ألم ينتج عن التسوس أو العدوى أو الحشوات الرخوة أو المكسورة أو انحسار اللثة. وإذا استمر ألم الضرس لأكثر من يوم أو يومين، فمن الأفضل مراجعة طبيب الأسنان على الفور لمعالجته ويمكن استخدام بعض العلاجات المنزلية البسيطة، لتسكين ألم الضرس لحين زيارة الطبيب.

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في السطور التالية، ستتعرفين على كيفية تسكين ألم الضرس في المنزل بطرق بسيطة وفعّالة:

1-كمادات الثلج

يمكن أن تساعد الكمادات الباردة أو كيس الثلج في تخفيف آلام الأسنان، خاصةً إذا كان ألم الأسنان ناتجاً عن إصابة أو تورم اللثة.



2-غسول الفم بالماء المالح

يساعد شطف الفم بالماء الدافئ والملح على تفكيك الأوساخ العالقة في التجاويف أو بين الأسنان، وقد يقلل أيضاً من التورم ويعزز الشفاء ويخفف التهاب الحلق.

3- الثوم

استُخدم الثوم على نطاق واسع للأغراض الطبية عبر التاريخ، حيث يحتوي على مركّب يسمى الأليسين، له خصائص قوية مضادّة للبكتيريا. ولتسكين ألم الضرس، يمكن سحق فص ثوم طازج أولاً ثم خلطه بقليل من الملح، ثم تطبيق الخليط على الضرس المصاب.

4- شاي النعناع



قد يساعد شاي النعناع في تهدئة وجع الأسنان بفضل خصائصه المخدرة. ومن المعروف أيضاً أن المنثول، الذي يمنح النعناع النكهة والرائحة، مضادّ للجراثيم. ويمكن وضع ملعقة صغيرة من أوراق النعناع المجففة في كوب من الماء المغلي ونقعها لمدة 20 دقيقة، وبعد تبريدها، يمكن المضمضة بها.

سيدتي

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