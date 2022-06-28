كيفية حساب كتلة الجسم والوزن المثالي

الوكيل الإخباري - يعدّ قياس الطول والوزن، سواء عند البالغين أو الأطفال، أمراً حيوياً لتحديد نوعية الحياة، ومعياراً يمثل النمو العام.

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الطول والوزن حقيقتان أساسيتان تحددان بإسهاب ماهية الصحة، إذ إن قياسهما باستخدام مخطط الطول والوزن يحدد ما إذا كانا في وئام، ما يعكس حالتك الصحية.



أما العوامل الرئيسية الأخرى التي تؤثر على الوزن، فهي تشمل: سن الفرد، وجنسه، وحجم جسمه.

يهدف مخطط الطول والوزن إلى مساعدتك على تقويم الارتباط بين المكونين.

وبالتالي، يجب عليك ربط النسبة بين الاثنين؛ عن طريق تفسير موضعك في الرسم البياني على النحو الصحيح. هذه هي الطريقة التي تحصلين بها على ثلاث حالات من الرسم البياني.



- الوزن الصحي: يعني أنك ضمن النطاق النسبي المحدد.

- نقصان الوزن: أنت دون المستوى المحدد في الرسم البياني. يجب عليك طلب المساعدة الطبية المتخصصة لمعرفة السبب والعلاج لذلك.

- زيادة الوزن: وزنك أعلى من المستوى القياسي لطولك. إنه يدل على أنك معرّضة لخطر الإصابة بالعديد من الأمراض، وعليك اتخاذ تدابير علاجية لفقدان الوزن.

طرق حساب مؤشر كتلة الجسم المثالي



الوزن بالكيلوغرام = 2.2 × مؤشر كتلة الجسم + (3.5 × مؤشر كتلة الجسم) × (الارتفاع بالأمتار ناقص 1.5).



مخطط الطول والوزن للرجال والنساء

تحققي من نسبة الطول إلى الوزن باستخدام دليل الرسم البياني التقريبي لمتوسط الطول الأمثل التقريبي لنسبة الوزن الموضح أدناه:

الوزن/ الطول

(155 cm)/ (52.6 kg)

(157 cm)/ (54.9 kg)

(160 cm)/ (57.6 kg)

(163 cm)/ (59.9 kg)

(165 cm)/ (62.6 kg)

(168 cm)/ (64.8 kg)

(170 cm)/ (67.6 kg)

(173 cm)/ (69.8 kg)

(175 cm)/ (72.6 kg)

سيدتي