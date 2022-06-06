نصائح للحفاظ على الوزن المثالي

الوكيل الإخباري - الطول والوزن حقيقتان أساسيتان تحددان بإسهاب ماهية الصحة، إذ إن قياسهما باستخدام مخطط الطول والوزن يحدد ما إذا كانا في وئام، ما يعكس حالتك الصحية.





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تكون فعالية مخططات الطول والوزن أكثر وضوحاً عند البالغين، حيث إن القياسات موحدة مقارنة بالأطفال. لذلك، بالتأكيد بالنسبة للبالغين، فهو أقل عرضة للتنوع، وهو أمر بالغ الأهمية في حالة نمو الأطفال، حيث يمكن أن يؤثر على نمو الطفل.





الزيادة في الوزن نتيجة طبيعية لأسلوب الحياة الحديث. العادات الغذائية غير الصحية ونمط الحياة المستقر والإجهاد هي أهم العوامل المساهمة في السمنة. هذا، بدوره، يمكن أن يؤدي إلى مجموعة من الأمراض، والتي يمكن تقليل مخاطرها بشكل كبير باتباع بعض الخطوات الضرورية، ومنها:

1.الالتزام بنظام غذائي صحي: التزمي بنظام غذائي صحي وحافظي على وزنك مستقراً.

2. تبني العادات النشطة: حافظي على لياقتك ونشاطك طوال اليوم؛ باتباع روتين يومي من النشاط البدني الذي يناسب جدولك. علاوة على ذلك، احرصي على تحقيق التوازن بين تناول السعرات الحرارية وحرق السعرات الحرارية والانتظام في أداء نشاط بدني.

3. أخذ قسطٍ وافٍ من الراحة: يوصى بالذهاب إلى الفراش مبكراً والاستيقاظ مبكراً. أولاً: يحافظ هذا على تنظيم الساعة البيولوجية، وثانياً: يوازن إفراز الهرمونات في الجسم. على سبيل المثال، يتسبب التوتر في حدوث خلل هرموني في جسمك ويضيف زيادة في الوزن. لذا، فإنَّ الراحة الكافية والنوم العميق ضروريان للجسم للتعامل مع جميع الأنشطة الصارمة

4. تقليل التوتر: يساعد اتباع عادات غذائية صحية ونمط حياة نشط والنوم السليم على التقليل من التوتر. بالإضافة إلى ذلك، ستشعرين أيضاً بالاسترخاء؛ لأنك تتجنبين التدخين والإفراط في تناول الكافيين. لذلك، تناولي طعاماً صحياً ومتوازناً وتجنّبي الأطعمة المصنّعة. تأكدي من اتباع عادات غذائية جيدة؛ لأنها تحدد هدفك في الحصول على نمط حياة صحي. من الأفضل تناول حصص صغيرة في كثير من الأحيان والشبع بدلاً من الجوع.

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