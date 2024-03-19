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الثلاثاء، 19-03-2024 01:38 م

طريقة جديدة للكشف المبكر عن سرطان الثدي

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الوكيل الإخباري - يعتبر سرطان الثدي من أكثر أنواع السرطان انتشاراً في الولايات المتحدة، ويساعد التشخيص والعلاج المبكر لهذا المرض في تحسين فرص الشفاء، غير أن الابحاث العلمية أثبتت أن التصوير بالأشعة السينية ليس فعالاً بما يكفي في حالات النساء تحت سن الأربعين، لأن أنسجة الثدي تكون كثيفة مما يؤثر على إمكانية الاكتشاف المبكر للأورام.

ونجح فريق بحثي في الولايات المتحدة بتحديد بعض البروتينات الموجودة في سوائل الجسم التي يمكن استخدامها كدلالات للأورام وسرطان الثدي، مما يساعد في رصد سرطان الثدي مبكراً والبدء برحلة العلاج في توقيت مناسب لزيادة فرص الشفاء.

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وتقول الباحثة دانييل ويتهام المتخصصة في مجال الكيمياء الحيوية بجامعة كلاركسون الأمريكية إن العلم الحديث يمكنه الآن تحليل البروتينات في مختلف أنسجة وسوائل الجسم مثل الدم واللعاب والبول والدموع ولبن الأم.

 


وأضافت في تصريحات للموقع الإلكتروني "ميديكال إكسبريس" المتخصص في الأبحاث الطبية أن عقد مقارنة بين البروتينات الموجودة في بعض سوائل الجسم لدى الاصحاء ولدى مريضات سرطان الثدي ساعد في اكتشاف فروقات معينة بطبيعة هذه البروتينات على نحو يتيح استخدامها كدلالات للكشف المبكر عن الاورام.

 


وأوضحت ويتهام أن لبن الأم يحتوي على مواد بروتينية يتم إفرازها من الغدد اللبنية لدى الأم، وبالتالي فإن أي تغير في لبن الأم يعكس وجود مشكلة أو تغير في خلايا الثدي، مضيفة أن بعض البروتينات الموجودة في لبن الأم يمكن رصدها أيضاً في الدم.

 


وأكدت أن رصد البروتينات التي تدل على الإصابة بالسرطان في الدم، يتيح إمكانية فحص النساء في مختلف الفئات العمرية بصرف النظر عن أوضاعهم الإنجابية، وبالتالي لا يقتصر الاستفادة من هذه الدراسة العلمية على النساء المرضعات فقط.

 

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