كيف تبدئين يومكِ بالطريقة الصحيحة؟

الوكيل الإخباري - تعد عادات الصباح الروتينية أفضل ما تقدمينه لجسمكِ وحياتكِ بشكل عام، لذا تأكدي من دمج عادات الصباح للبقاء بصحة جيدة.





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يمكنكِ غرس عادات الصباح الصحية في روتينكِ اليومي، مثل: الحرص على إزالة البكتيريا من جسمك لتعزيز المناعة وتحسين الهضم، وتقوية شعركِ، وتغذية بشرتكِ لتبدو أكثر إشراقاً مع الشعور بالصحة والسعادة، إليك هذه العادات:





1 . ملعقة من الزيت

هذه العادة القديمة من أفضل العادات التي تساعدكِ في إزالة البكتيريا والجراثيم من الفم، ما يساعد في تحسين صحة الأسنان، ومن السهل دمجها في روتينكِ الصباحي، لأن الزيت لا يفيد صحة الفم فحسب بل يفيد الصحة العامة.



2 . استخدام فرشاة من الخشب

مع تزايد شعبية العناصر الصديقة للبيئة، كان هناك تحول كبير بعيداً عن البلاستيك، وارتفعت مبيعات فرش الأسنان القابلة للتحلل الحيوي، وفرش الأسنان الخشبية. وهناك مزايا عديدة لاستخدام فرشاة أسنان خشبية أيضاً، إذ تعمل الصفات الطبيعية للخشب كمضاد للميكروبات، حيث تعمل على تكسير وقتل الكائنات الحية الدقيقة، ما يساعد على إزالة السموم من جسمكِ.

3 . كشط اللسان

يمكن أن يتراكم الحطام والبكتيريا والخلايا الميتة على لسانكِ، ما يمكن أن يسبب سوء التنفس، وله تأثير سلبي على صحة فمكِ، لذلك يعد تجريف اللسان طريقة سريعة لإزالة الجزيئات الزائدة من سطح لسانك، خاصة تلك التي تسبب رائحة الفم الكريهة.

4 . شرب الماء

مزايا شرب الماء معروفة للجميع، ويجب أن ترطبي نفسكِ طوال اليوم، لكنّ كوباً من الماء في الصباح هو بداية صحية، ليس فقط جسدياً، لكن نفسيًا أيضًا. فالماء عنصر غذائي ضروري لعمل أعضاء وأنسجة الجسم بشكل سليم، لأن جسمكِ يفقد الماء بانتظام، ويجب عليكِ تعويضه لتجنب الجفاف.



5 . تواصلي مع نفسكِ

تواصلي مع نفسكِ أولاً، بعد الاستيقاظ، وقبل تصفح وسائل التواصل الاجتماعي، ومن خلال القيام بذلك ستكونين قادرة على ربط عقلكِ وقلبكِ وجسمكِ، فما عليك سوى تخصيص 5 دقائق لنفسكِ وممارسة اليقظة والامتنان أو التنفس.

زهرة الخليج

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