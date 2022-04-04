ما حكم استعمال معجون الأسنان في نهار رمضان

الوكيل الإخباري - كشفت دار الإفتاء المصرية عن الحكم الشرعي المتعلِّق باستعمال معجون الأسنان في نهار رمضان.

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وأوضح الشيخ عويضة عثمان، أمين الفتوى بالدار، عبر مقطع فيديو الصفحة الرسمية للدار على "فيسبوك"، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في الحديث الشريف: "لخلوف فم الصائم أطيب من ريح المسك"، داعياً إلى عدم التأفف من رائحة الفم أثناء الصوم.



وقال عثمان: "لذلك كره الإمام الشافعي، عليه رحمة الله تعالى، استعمال أي شيء يُزيل تلك الرائحة، لأنها رائحة مُحببة عند الله سبحانه وتعالى".



وأضاف: "لكن يجوز للصائم استعمال السواك طوال شهر رمضان، وكذلك يجوز له أن ينظف أسنانه بالمعجون والفرشاة، طالما أنه يتحذر من وصول أي شيء من المعجون إلى الجوف".

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