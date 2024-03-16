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السبت، 16-03-2024 10:02 ص

كيف تتخلص من الحموضة بعد إفطار رمضان في دقائق؟

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الوكيل الإخباري - يؤدي تناول وجبات دسمة أو غنية بالحمضيات على وجبة إفطار رمضان إلى الشعور بأعراض حموضة المعدة المزعجة، ولكن كيف يمكن التخلص منها في أسرع وقت؟

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علاج الحموضة بعد إفطار رمضان بسرعة


1- كوب ماء مع بكينج صودا
تعتبر بكينج الصودا علاجًا سريعًا وغير مكلف وطبيعيًا تمامًا، وبالتالي إذا شعر الشخص بالحموضة، فكل ما عليه إذابة ملعقة صغيرة من بكينج الصودا في كوب من الماء، وتناوله فورًا، وسيعمل هذا الخليط على تحييد حمض المعدة في أسرع وقت، وتختفي الأعراض.


2- تناول ثمرة موز أو تفاح
يحتوي الموز على مضادات طبيعية للحموضة، وبالتالي في حال الشعور بأعراض الحموضة، يجب البدء في تناول ثمرة موز متوسطة الحجم على الفور، لكن إذا لم يكن هناك موز، فيمكن استبداله بثمرة تفاح، حيث تقوم بالغرض نفسه.


3- مضغ لبانة
يساعد إفراز كمية كبيرة من اللعاب على تخفيف حمض المعدة ومنع إنتاجه بكثرة، لذا يفضل محاولة مضغ قطعة من اللبان لمدة 30 دقيقة بعد تناول وجبة مهيجة للحموضة وارتجاع المريء.


4- كوب من الزبادي
يعتبر الزبادي من الأطعمة الغنية بالبروبيوتيك، ما يمكن أن يساعد على تحسين صحة الجهاز الهضمي بشكل عام، وتخفيف حموضة المعدة وارتجاع المريء، ومن ثم يُنصح بتناول كوب من الزبادي فور الشعور بالحموضة.


5- فوار الحموضة
تتوافر في الصيدليات أنواعًا عديدة من فوار الحموضة، التي تُباع بدون وصفة طبية، وتساهم في الحصول على أسرع نتيجة ممكنة.

 

الكونسلتو

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