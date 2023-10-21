السبت 21-10-2023
الوكيل الاخباري

كتائب القسام تجدد القصف على "تل ابيب" رداً على المجازر الصهيونية

إعلام عبري: إنذار بهجوم سيبراني على المستشفيات التابعة للاحتلال

تسريبات عن عصيان بوزارة الخارجية الأميركية وبلينكن يقر بظروف صعبة

المقاومة ترد على تهديدات الاحتلال بالاجتياح البري لغزة

هل حُذفت سيناء من خرائط "غوغل" ؟

بيان مشترك من الفصائل الفلسطينية بشأن الاحداث

مطار الملك الحسين يستقبل 107 سياح من بلغاريا

جيش الاحتلال : نستعد للمرحلة التالية من الحرب

الملك والعاهل البحريني يؤكدان ضرورة تكثيف الجهود لوقف الحرب

الملك ورئيس الوزراء اليوناني يبحثان التطورات الخطيرة في غزة

عاجل

كتائب القسام تجدد القصف على "تل ابيب" رداً على المجازر الصهيونية

السبت، 21-10-2023 04:25 م

كيف تحاربين سرطان الثدي بهذا النظام الغذائي؟

2021_10_24_15_26_3_921


الوكيل الإخباري - أثبتت الدراسات أن النظام الغذائي وممارسة الرياضة من أهم عوامل نمط الحياة التي يمكن أن تلعب دوراً في الوقاية من سرطان الثدي والنجاة منه.

وغالباً ما يؤدي تشخيص سرطان الثدي إلى تغيير في علاقة المريض بالطعام، إذ تؤثر الأعراض الناتجة عن العلاج، وزيادة التوتر على الشهية. 

أهمية فحص سرطان الثدي
تعاني العديد من النساء في الأربعينيات والخمسينيات من العمر من انقطاع الطمث المبكر، والذي يعزى إلى مجموعة من العوامل الوراثية، ونمط الحياة والعوامل البيئية، ويمكن أن يؤدي انقطاع الطمث المبكر إلى أعراض مختلفة مثل الهبات الساخنة، وزيادة الوزن، وتقلب المزاج والنزيف غير المنتظم، كما أنه يزيد من خطر الإصابة بالسرطان.


فيما يلي مجموعة من استراتيجيات الحفاظ على نظام غذائي صحي أثناء علاج سرطان الثدي:

شرب الماء

اضافة اعلان

يجب شرب 2 إلى 3 لترات من السوائل يومياً على الأقل، ومن المهم أيضاً تجنب سوائل الكافيين قدر المستطاع، لأن السوائل تساعد على تنظيم درجة حرارة الجسم وضغط الدم. كما أنه يساعد على منع الإمساك أو تقليل حدوثه ويسمح للأعضاء بتصفية النفايات والسموم.

تناول الأطعمة النباتية
يساعد في دعم صحة الإنسان، لأن الأطعمة النباتية تحتوي على المغذيات النباتية، المهمة لمكافحة سرطان الثدي، وتشمل هذه الأطعمة الفواكه والخضروات والفاصوليا والحبوب. 

تناول وجبات صغيرة خلال اليوم أثناء العلاج
يعد تناول وجبات صغيرة من خمس إلى ست مرات يومياً ممارسة جيدة. يمكن للجسم أن يأخذ نصيبه فقط من العناصر الغذائية يومياً. لذلك، من الأفضل توزيع الوجبات على مدار اليوم. 

زيادة تناول البروتين والمواد المغذية

في حالة علاج السرطان، تكون احتياجات الجسم من البروتين أعلى، لأنها تساعد في الحفاظ على القوة، وتكون في البقوليات واللحوم والأسماك والمأكولات البحرية والبيض والفاصوليا والعدس والمكسرات والبذور وفول الصويا ومنتجات الألبان، وتوجد أيضاً كميات صغيرة من البروتين في الخضار والحبوب الكاملة. تختلف احتياجات الشخص حسب عدة عوامل، مثل العمر والوزن والطول ومستوى النشاط.

اختيار العلاج المناسب
لكل خيار آثار جانبية معينة، ويمكن لخيارات العلاج المتقدمة أن تقلل من الآثار الجانبية مثل فقدان الشهية وتوفر نظرة ثاقبة لما يمكن أن تتوقعه أثناء عملية العلاج.

 

24

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


 




 

 


 

إقرأ ايضا
ما-هي-أمراض-الشيخوخة-التي-يمكن-تشخيصها-مبكرا؟

أمراض الشيخوخة التي يمكن تشخيصها مبكرا

16966554720

دراسة تكشف عن خطر قاتل في السوشي

20231019152133143VM-810x464

علاقة مباشرة بين الخرف وتقلبات ضغط الدم

2020_7_23_21_6_56_362

لون اللسان يكشف عن نوع المرض

image

دراسة تكشف عن مرض خطير مرتبط بتناول اللحوم مرتين أسبوعيا‏

617c02a34c59b714640c8c29

علاجات منزلية للقضاء على السعال الجاف

أخبار متعلقة
2018_10_14_11_23_9_50

علامات مبكرة لسرطان الثدي- دليلك للوقاية

325321

آلام الظهر قد تكون أحد أعراض هذه السرطانات السبعة

f05093612511

'الجوع الكاذب' مشكلة يعاني منها الجميع... حيل للتخلص منه

2022_6_29_18_56_29_38

نصائح يومية للوقاية من الإصابة بمرض سرطان الثدي

shutterstock_1390237604

أغربها الموز والأرز ... أطعمة تجنب تناولها مع الماء!

2022_4_10_21_25_45_882

أعراض نقص الماء بالجسم