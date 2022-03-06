كيف تعتني المرأة بصحتها

الوكيل الإخباري - توعية المرأة حول صحتها والأمراض المحدقة بها هو الموضوع الأهم ليس فقط خلال شهر المرأة ويوم المرأة العالمي الذي يصادف 8 مارس، بل يجب أن يكون محط اهتمام المرأة ومن حولها على مدار السنة.

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تختلف صحة المرأة عن صحة المرأة في نواحي عدة، وغالباً ما يُعامل موضوع صحة المرأة بالنظر إلى صحة الحمل والإنجاب فقط، فيما تجادل عدة مجموعات بإقرار تعريف أوسع لصحة المرأة ككل لتشتمل على الصحة الإنجابيّة وغير الإنجابية.





والنصائح التي نسديها للمرأة للعناية بصحتها تكون على الشكل التالي:



1 - الإلتزام بنظام غذائي صحي يعتمد على الخضروات والفواكه والحبوب الكاملة والأطعمة الغنية بالألياف، إضافة إلى اللحوم الخالية من الدهون مثل السمك والدجاج، ومنتجات الحليب الخالية من الدهون أو منخفضة الدهون، لمنع زيادة الوزن وتراكم الدهون في الجسم والتي تتسبب بأمراض القلب والسرطان وغيرها.

2 - تجنب الأطعمة والمشروبات عالية السعرات الحرارية والسكر والأملاح، والتي تزيد من الإصابة بأمراض السكري والقلب وغيرها.

3 - الحفاظ على وزن صحي للوقاية من عدة أمراض مرتبطة بالسمنة مثل السرطان والسكري وأمراض القلب.

4 - التمرين الرياضي والنشاط البدني ضرورة ملحة للوقاية من أمراض القلب التي تعد أحد أبرز وفيات النسء في الولايات المتحدة.

5 - الحصول على قدر كافي من النوم والراحة يومياً.

6 - تجنب التوتر والتشنجت العصبية قدر الإمكان.

7 - العناية بصحتك في كافة المراحل العمرية، واستشارة الطبيب المختص بخصوص أية أعراض أو أمور طارئة على صحتك.

8 - القيام بالفحوصات الدورية خاصة في حال وجود تاريخ عائلي للإصابة بأمراض السرطان والقلب والسكري.

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