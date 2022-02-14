علامات صامتة تدل على مرض مميت

الوكيل الإخباري - أعلن متخصصون من المنظمة البريطانية لأبحاث السرطان عن علامات "صامتة" قد تشير إلى إصابة الشخص بسرطان العظام.



من الجدير بالذكر أن أعراض هذا المرض المميت غالبًا ما تبدو وكأنها مشاكل صحية يومية غير ملحوظة، بحسب المنظمة.



ينصح الأطباء بعدم إهمال بظهور آلام المفاصل التي يمكن أن تصيب الإنسان في أي عمر، وفي بعض الأحيان لا يولي المرضى الاهتمام الواجب للألم، و يوقفونه باستخدام المسكنات.



العرض الآخر الذي لا ينبغي تجاهله هو التنميل، كقاعدة عامة يظهر أثناء تطور المرض، عندما ينمو الورم ويتلف الأعصاب نصل إلى العلامة النهائية هي تصلب المفاصل.

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